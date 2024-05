Des enfants palestiniens blessés sont arrivés, hier soir, avec leurs accompagnateurs à la base aérienne de Boufarik (Blida), dans la 1ère région militaire, en provenance de l'aéroport international du Caire (Egypte), et ce en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, portant prise en charge des enfants palestiniens blessés, victimes de l'agression barbare contre la bande de Ghaza. Les enfants blessés ont été accueillis par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Mme Kaouter Krikou, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie Fayez Abou Aita et la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Ibtissam Hamlaoui. La ministre de la solidarité nationale a affirmé que "le peuple algérien prouve une fois de plus son esprit de solidarité en accueillant le 2e groupe de Palestiniens blessés ra patriés de Ghaza dans un état lamentable", soulignant que les instructions du président de la République ont été appliquées à la lettre et que d'autres groupes arriveront en Algérie dans les prochains jours. Krikou a salué le professionnalisme et l'implication des forces de l'Armée nationale populaire (ANP) dans l'action humanitaire dans le cadre de l'aide aux frères Palestiniens. Le ministre des Moudjahidine a déclaré, pour sa part, que l'Algérie "accueille aujourd'hui les blessés parmi les enfants du peuple palestinien frère, en application des instructions du président de la République", ajoutant qu'"ils bénéficieront d'une prise en charge totale, l'Etat algérien ayant assuré tous les moyens nécessaires à cet effet". La présidente du CRA a indiqué, pour sa part, que "tout a été préparé pour la prise en charge des blessés palestiniens y compris en matière de greffe d'organes", saluant à cette occasion les efforts consentis par les forces aériennes pour l'évacuation des blessés à bord d'avions sanitaires. Hamlaoui a rappelé que des aides ont été acheminées à travers le pont aérien Alger-Aéroport El-Arich et d'autres vers Rafah au profit des familles palestriniennes. Cette opération est la deuxième du genre après celle du 28 mars 2024 pour laquelle le haut Commandem ent de l'ANP a mobilisé deux avions sanitaires relevant des forces aériennes algériennes, avec un staff médical spécialisé relevant des services de Santé militaire.