Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a appelé, jeudi à Addis-Abeba (Ethiopie), à une participation active de l'Union africaine (UA) au G20, saluant les efforts de tous ceux qui ont contribué à l'adhésion de l'organisation continentale à ce bloc.Dans une allocution prononcée lors des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine sur les mécanismes de participation de l'UA au G20, Attaf a précisé que "la délégation salue les efforts de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'adhésion de l'Union africaine au G20, une adhésion que nous considérons comme un acquis qu'il importe de valoriser et une avancée à mettre à profit pour poursuivre nos efforts collectifs visant à réparer une injustice historique et à mettre un terme à la longue marginalisation de notre continent dans les différentes institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient politiques, sécuritaires, économiques ou sociales".Aussi, cette délégation appelle à "une participation active de l'Union africaine au sein de ce bloc" et à "œuvrer dans son cadre à mobiliser l'appui international nécessaire à la concrétisation des objectifs et des aspirations consacrés dans notre Agenda 2063", a souligné le ministre des Affaires étrangères."La délégation soutient en outre l'approche proposée à la discrétion du Conseil exécutif, laquelle s'inspire de la décision 845 de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement", a poursuivi Attaf.Et d'expliquer: "En premier lieu, le président en exercice de l'UA, appuyé par le président de la Commission, représente notre organisation aux réunions du G20 au niveau du sommet. En second lieu, généraliser ce principe aux réunions ministérielles, en ce sens qu'un ministre de l'Etat assurant la présidence, appuyé par le commissaire compétent, représente notre organisation"."Ce mode de fonctionnement s'impose comme étant le plus efficace et le plus à même de faire entendre la voix de notre continent avec fiabilité, fidélité et loyauté", a-t-il estimé.Les travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'instance continentale, prévue samedi et dimanche à Addis-Abeba (Ethiopie) et placée sous le thème de l'éducation.