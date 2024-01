Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu hier, au siège du ministère, une réunion avec les médias nationaux autour de la situation au Sahel, à la lumière de la décision récente de la junte malienne de se retirer de l'Accord de paix issu du processus d'Alger. Il convient de savoir, a-t-il indiqué en préambule que, depuis les années 1990, il y a eu quatre accords successifs initiés par l'Algérie, à la demande des autorités maliennes, dans le seul but de préserver la paix et la stabilité du pays frère et voisin avec lequel nous avons d'importantes et durables attaches. Le Mali a constamment vécu des soubresauts dus à une cohésion nationale fragile face à laquelle les réponses ont toujours été militaires. Lors de chaque accord depuis 1990, des coups d'Etat successifs ont balayé les étapes patiemment parcourues et, de rebondissement en rebondissement, on en est arrivé au quatrième accord de 2015 dont la mise en oeuvre a sans cesse été problématique, de sorte que «la situation, dira Attaf, nous renvoie aujourd'hui à ce que nous avons vécu par le passé». La démarche découle d'un «néo souverainisme» claironné par les juntes qui se sont succédé et dont on constate, à présent, qu'elle anime les mêmes politiques et les mêmes calculs étroits. Cette approche n'a d'autre but que celui de «légitimer» la nouvelle gouvernance, issue d'un coup d'Etat dénoncé par les instances régionale, continentale et internationale et, pour justifier l'injustifiable qui est de demeurer coûte que coûte au pouvoir, on en appelle à une sauvegarde fallacieuse de la souveraineté soi-disant menacée.

S'agissant du Mali qui devait organiser des élections et dont le calendrier porte désormais sur un hypothétique «dialogue national pour la paix», non inclusif et tributaire de visées informelles, la décision de rejeter l'Accord de paix de 2015 n'est ni nouvelle ni surprenante, compte tenu des paramètres évoqués. Depuis le dernier putsch, les louvoiements et les coups portés à la médiation se sont multipliés jusqu'à remettre en cause la présence même de la Minusma à travers laquelle le gouvernement malien recevait des Nations unies, bon an mal an, 1,2 milliard de dollars comme budget annuel sur une période de trois ans. Cette manoeuvre montre à elle seule combien le souci des dirigeants actuels ne prend pas en compte les intérêts supérieurs du peuple malien, bien au contraire puisqu'ils acquièrent des dizaines de drones coûteux alors que la population est confrontée à une crise socio-économique aigüe pour laquelle l'Algérie a déployé d'intenses efforts financiers et autres moyens à même de doter le pays frère d'écoles, de centres de formations, de centres de soins etc, tandis que d'autres monnayent rubis sur l'ongle leur «solidarité» avec le régime en place qui n'a nul autre souci que celui d'assurer sa pérennité.

Contrairement à sept pays dont l'ingérence et l'interférence sont manifestes, auprès de l'Alliance du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger, l'Algérie n'a non seulement aucune visée de quelque nature que ce soit mais, chose connue, sa doctrine consiste de façon immuable à oeuvrer pour la paix et la stabilité dans son environnement naturel et au-delà. C'est dire combien notre pays est préoccupé par la sécurité et l'unité du Mali, à l'heure où les mouvances terroristes ont encore proliféré grandement. La multiplication graduelle des ingérences est, d'ailleurs, concomitante de celle des mouvances extrémistes, les unes nourrissant les autres au détriment de la stabilité non seulement du pays concerné mais de l'ensemble de la région sahélo-maghrébine. Le contexte est maintenant plus complexe que jamais, dans la mesure où, contrairement aux années 90 et 2000, nous sommes confrontés à deux mouvances importantes, les unes terroristes par essence et les autres indépendantistes par besoin.

Le non-respect des dispositions de l'Accord de 2015 a conduit à cette situation, sachant que les Nations unies continuent de presser l'Algérie de ne rien lâcher et de poursuivre l'objectif, mais le fait est que la prolifération des armes et la multiplicité des trafics en tous genres dans la région sahélienne n'augurent pas d'une quelconque sortie de crise, contrairement aux déclarations auto- satisfaites des uns et des autres. À cette heure, l'Algérie est en train d'évaluer la situation, à la lumière de la nouvelle donne pour déterminer la marche à suivre.