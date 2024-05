Les travaux des réunions ministérielles préparatoires au 33e Sommet de la Ligue arabe ont débuté, aujourd'hui à Manama (Bahreïn), avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, indique un communiqué du ministère.Ces réunions ont porté sur le suivi de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors du précédent sommet tenu à Djeddah, ainsi que sur les principales questions proposées pour inscription à l'ordre du jour du sommet de Manama, en tête desquelles la cause palestinienne et les derniers développements liés à la sécurité nationale arabe dans toutes ses dimensions.A cette occasion, "les efforts consentis inlassablement par l'Algérie depuis son adhésion au Conseil de sécurité en soutien à la question palestinienne ont été particulièrement salués, notamment son rôle dans la prise en charge des priorités urgentes imposées par la conjoncture à Ghaza, outre ses efforts déployés en vue de l'admission de la Palestine comme Etat de plein droit à l'ONU", note le communiqué.Par ailleurs, Ahmed Attaf a eu, en marge de ces travaux, des entretiens bilatéraux avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés jordanien, Ayman Safadi, avec qui il a évoqué des questions concernant les relations algéro-jordaniennes en sus de la coordination bilatérale en prévision du Sommet de Manama.Le ministre a également tenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk, une réunion de concertation consacrée à l'échange d'analyses et de visions sur le développement de la situation aux niveaux arabe et africain, compte tenu des rôles dont s'acquittent ces deux pays frères au sein de ces espaces.Aussi, Attaf a rencontré son homologue yéménite, Mohsen Al-Zindani, avec qui il a examiné l'évolution de la situation au Yémen et les perspectives de lui mobiliser le soutien nécessaire à travers le Conseil de sécurité de l'ONU.