Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu, aujourd'hui à New York, par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et ce, dans le cadre de sa visite de travail à l'ONU, indique un communiqué du ministère. A cette occasion, les deux parties ont abordé "les derniers développements de la cause palestinienne, les efforts diplomatiques menés en faveur de l'arrêt de l'agression contre la bande de Ghaza et la prise en charge de ses répercussions humanitaires, et la nécessaire relance du processus de paix pour consacrer les droits nationaux légitimes du peuple palestinien", selon le communiqué.