Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, aujourd’hui à Alger, le vice-ministre nigérian des Affaires étrangères, Adamu Lamuwa, et ce, en marge des travaux de la Réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques, indique un communiqué du ministère. Les entretiens ont porté essentiellement sur "les relations bilatérales dans le cadre des préparatifs en prévision de la tenue de la commission mixte, la relance de la convention de transport aérien entre les deux pays et l'accélération du rythme de réalisation des projets structurels liant l'Algérie au Nigeria et à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)", précise le communiqué Les deux parties ont également passé en revue "les développements de la crise au Niger et les perspectives de coopération entre les deux pays pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique dans ce pays frère", ajoute la même source. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre, le responsable nigérian a salué la qualité des relations algéro-nigérianes, affirmant "qu'en tant que Nigérians, nous sommes convaincus que nous pouvons faire davantage en matière de coopération". Il a affirmé en outre que les entretiens "ont porté sur des aspects économiques, les relations bilatérales et nombre de conflits internationaux". "Nous sommes convenus d'œuvrer pour le renforcement de notre partenariat dans divers domaines, notamment l'énergie, la route transsaharienne et la dorsale transsaharienne à fibre optique", a-t-il précisé.