À l’instar des autres chefs-lieux des wilayas du pays, la ville de Béjaïa a été rythmée, jeudi, par une manifestation qui n-a de valeur que de marquer la solidarité et le soutien de la population locale au peuple palestinien. Durant plus d’une heure, l’artère séparant la Maison de la culture de Béjaïa et le siège de la wilaya ont vibré sous les pas de marcheuses et marcheurs qui scandaient « Assa Azzeka falastine Thella Thella » .

Ils étaient des centaines à affluer sur l’esplanade de la Maison de la culture Taos Amrouche pour clamer haut et fort leur soutien, indéfectible et inconditionnel, à la cause et au peuple palestiniens frère, et par la même occasion, crier leur mécontentement et dénoncer la barbarie et les exactions de l’entité sioniste contre une société civile démunie.

Sensibles aux malheurs et à la crise sans nom que traversent leurs frères palestiniens, les Bédjaouis battent le pavé pour joindre leur voix et réitérer la position de l’Algérie vis-à-vis de la question palestinienne.

Brandissant l’emblème national et celui de la Palestine, le premier groupe de manifestants commençait à se former sur l’esplanade, lieu de départ de cette marche, à partir de dix heures du matin, soit une heure avant son coup d’envoi. La procession humaine, faite d’hommes, de femmes et même d’ enfants, jeunes et beaucoup moins jeunes, drapés dans l’emblème national et celui de la Palestine, ont repris tout le long de la marche des slogans de soutien à la Palestine portant des mots d’ordre clamant « Palestine libre !», « Halte au génocide à Ghaza ! », « Palestine Echouhada ! », ou encore « Levée du blocus sur les Palestiniens§ ». Les manifestants ont également crié leur mécontentement et dénoncé la politique de normalisation des relations avec l’entité sioniste d’un certain nombre de pays arabes.

« Honte à eux ! », ont-ils scandé. Ils ont également pointé du doigt l’entité sioniste, responsable de toutes ces atrocités, ainsi que ses alliés, et ce, dans un silence complice de la communauté internationale.

Par ailleurs, la 17ème édition du semi-marathon international de la ville de Béjaïa, qui devait avoir lieu hier, a été reportée à une date ultérieure.

Cette décision est venue après l’annulation de toutes les compétitions et manifestations sportives, prévues pour ce week-end, par le ministère de la Jjeunesse et des Sports en guise de solidarité avec le peuple palestinien. « Rester indifférent devant ce qui se passe en Palestine est une atteinte à la dignité humaine »., « franchement c’est grave ce qui se passe actuellement en Palestine et sous les regards de l’ONU et pays des droits de l’homme.... ».

Ce sont là quelques commentaires recueillis au carré de l’Ugta, qui a pris part à cette manifestation aux côtés des partis politiques et des associations patronales et sociales Mohand Larbi Nasri, le représentant du Conseil du Renouveau Économique Algérien Crea - Bureau Régional dee Béjaïa. avait appelé les travailleurs des entreprises privées et publiques à observer à l’heure du départ de la manifestation une minute de silence à la mémoire de victimes du génocide en cours en Palestine.