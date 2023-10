Depuis quelques mois déjà, les observateurs et les analystes s'interrogent sur cette situation de statu quo qui caractérise le dossier de l'auto-entrepreneur, qui connaît de graves blocages et tergiversations. Annoncé en grande pompe, le projet a séduit les jeunes et les esprits créatifs et innovants du pays, car le statut qui avait été ordonné par le Président,qui répondait, en quelque sorte aux aspirations et aux attentes d'un pan considérable de professions et d'activités, souvent évoluant dans l'anonymat, pour ne pas dire dans l'illégalité totale. Il aura fallu attendre plusieurs mois pour voir promulguer les premières mesures allant dans le sens d'une concrétisation de ce statut. C'est en juin 2023 que le Premier ministre a signé trois textes de lois, dont celui relatif à l'organisation et le fonctionnement de l'agence nationale de l'auto-entrepreneur, la liste des activités éligibles au statut de l'auto-entrepreneur et les modalités d'inscription au registre national de l'auto-entrepreneur ainsi que le modèle de la carte de l'auto-entrepreneur. Il s'agit, en effet, de la nomenclature des activités incluses dans le cadre de ce nouveau statut économique et commercial.

Pour les opérateurs et les professionnels des activités entrant dans le cadre des nouvelles technologies et de l'économie du savoir, il s'agissait d'une réelle bouffée d'oxygène. Après la promulgation de ces textes, c'est encore une fois le statu quo total. Qu'est-ce qui peut expliquer de telles lenteurs de la part de la tutelle et même de la part du gouvernement, qui affirmait, il y a deux jours, devant les élus des deux chambres du Parlement, d'avoir promulgué le statut de l'auto-entrepreneur. Un statut sous situation de gel, puisque les mécanismes de sa mise en exécution n'ont pas été activés jusqu'à aujourd'hui. Une procédure en porte-à- faux avec les articles de la Constitution, qui stipulent qu'il est interdit de promulguer une loi, sans l'accompagner de textes d'application. Depuis la signature de la loi par le président de la République en décembre 2022, ils sont des milliers, voire même plus à attendre désespérément, l'installation du registre du commerce national de l'auto-entrepreneur, seul habilité à agréer ces entreprises, la désignation d'un DG et les membres y siégeant, la mise en place de la plateforme de l'auto-entrepreneur, etc...