«C’est un devoir à accomplir inconditionnellement vis-à-vis de nos frères et sœurs palestiniens tout en les soutenant dans cette rude épreuve qu’ils traversent», a indiqué un journaliste francophone, ce dernier ayant pris part à la marche citoyenne marquée par une frénésie n’ayant pas raté le rendez-vous pour manifester, encore une fois, le soutien inconditionnel et indéfectible du peuple algérien à la cause et au peuple, meurtri, palestiniens.

A pied, à bord de voitures, de camions, sur des motos de différentes cylindrées et de bus, ces jeunes ont pris toutes les destinations comme le centre-ville et ses célèbres places et les rues Mostaganem, Larbi Ben M’hidi, Khemisti, Karguenta, place du

1er-Novembre (ex-place d’Armes), place du lycée colonel Lotfi, El Bahia, la place Fontanelle, Carteaux, Gambetta, Insep, Maraval, Protin, Les Mimosas, Cité Petit, Es Sénia, Arzew, Bir El Djir. En un laps de temps très court, la ville d’Oran a totalement changé de look et de décor, vivant sous le rythme d’un raz de marée humain jamais égalé auparavant. Les rues ont été d’autant plus animées qu’elles ont été marquées par des slogans hostiles à l’entité sioniste et favorables à la Palestine et à son peuple.

Plusieurs centaines d’Oranais ont, en fait, été présents à ce rendez-vous réservé exclusivement et uniquement à la Palestine et ce à l’occasion de cette gigantesque marche à laquelle toute la ville a été en un intervalle de temps limité transformée en capitale de la Palestine, El Qods, et ce dans une atmosphère, certes morose, compte tenu du génocide sans précédent dont est victime cette population.

En effet, des hommes, des femmes, des adultes, jeunes, moins jeunes et des familles entières accouraient partout et dans tous les sens pour ne pas rater cette marche nationale et rehausser par la même les couleurs de la Palestine. En effet, les jeunes, déchaînés, ont occupé les grandes artères tout au long de l’après-midi de jeudi, hissant haut les couleurs et le drapeau palestinien.

Loin d’être un quelconque événement festif ni encore moins une quelconque action pour lequel les Oranais sont rompus, il s’agit, cette fois-ci, de faire valoir les doléances de la population locale rejetant de fond en comble le fait que ces Palestiniennes et Palestiniens spoliés de leurs terres en plus du fait qu’ils soient qualifiés de terroristes alors qu’ils font face, de jour comme de nuit, aux

affres d’un terrorisme enclenché à leur encontre par les Hébreux avec le silence complice de l’Occident. «Nous tenons, à travers cette action citoyenne, à détruire le mythe de cette ogresse terroriste qui tend à duper l’opinion internationale, en faisant insidieusement croire qu’elle est victime du terrorisme alors qu’elle est la plus grande terroriste du monde, l’entité sioniste», a dénoncé un participant à la marche.

Sinon comment interpréter le fait que ces attaques, qui continuent à viser les hôpitaux, tirer sur les ambulances et sur les populations ? s’est il demandé.

Les dernières attaques ont, en une seule nuit, fait 500 martyrs, et totalement détruit trois hôpitaux, ces derniers ne sont plus opérationnels. Il a ajouté : «Dénoncer ces actes terroristes est plus que jamais un acte citoyen, en plus de soutenir la cause juste de la Palestine et de son peuple».