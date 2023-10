Le secrétaire général du FLN, Abou El-Fadl Baâdji a défendu hier son bilan à la tête du parti depuis son accession au poste de secrétaire général du parti. En roue libre pour succéder à lui-ême lors des prochaines assises, l'actuel patron du FLN a réussi le pari ou le coup de force de faire adopter son bilan sans passer par le débat, malgré la vive contestation de nombreux membres du comité central. Tout en dénonçant l'illégalité de ce procédé consistant à zapper le débat, certains d'entre eux à l'image de Boualem Benhamouda et d'autres encore ont même quitté la salle. Cette dernière session ordinaire avant le 11e congrès, prévu les 11, 12 et 13 novembre prochains au CIC, s'est déroulée sous l'oeil vigilant d'un important dispositif de sécurité. Il est à noter que plusieurs membres du comité central manquaient hier à l'appel. Sur une liste comptant 399 membres, le huissier de justice a dénombré 322 membres qui ont marqué leur présence dans la salle, dont 30 procurations. L'homme fort du FLN a qualifié, dans son allocution, la situation dans laquelle, il avait hérité de la direction du parti de «catastrophique».

«J'ai travaillé avec détermination et fermeté pour appuyer notre parti avec des éléments de force supplémentaires, en lui faisant franchir un grand pas dans la concrétisation des objectifs tracés sur la voie de la construction d'un parti moderne dans son organisation et gestion et dans son implication dans la vie politique...», a-t-il souligné. «Le parti a fait l'objet d'une campagne de diffamation suspecte visant sa présence sur la scène politique, en lui incombant la responsabilité de toutes les pratiques négatives prévalant dans le pays à l'image de la corruption et toutes sortes de dérives...», a-t-il également indiqué. Et d'ajouter: «Notre parti a fait aussi l'objet d'un stratagème ouvert, qui ciblait son lien avec le peuple dont l'objectif était de le faire disparaître en le mettant au musée...». «Nous avons pris la responsabilité de diriger le parti, accablé de partout et épuisé, dans un contexte difficile et complexe où la situation organique a connu une véritable anarchie en raison des cumuls vécus par le parti dont l'illégitimité de la direction nationale, l'apparition de multiples et parallèles moufhafadas dans une seule wilaya caractérisées par l'incohérence, la désorientation et des guerres de clans, sans parler du manque de compétence et l'absence de normes définis par les statuts et le règlement intérieur du parti, une situation qui s'appliquait également aux kasmas», a-t-il rappelé.

Il a précisé que «la direction avait pris un paquet de décisions, après avoir dressé son diagnostic et relevé de nombreuses anomalies et défaillances, dont la restructuration du parti et la réunification des mouhafadas et notamment la réactivation des commissions de disciplines au niveau local et central...». Dans ce contexte, le bilan indique que durant la période allant de 2015 à 2023, la commission de discipline a examiné 92 dossiers qui lui ont été soumis par le secrétaire général du parti.

Les délibérations qui en ont suivi, se sont soldées par «l'exclusion de 33 membres du comité central qui se sont portés candidats aux élections en dehors des listes du parti. Pas moins de 26 autres membres du comité central coupables de s'être rebellés contre le parti et pris d'assaut le siège de sa direction nationale ont été également radiés auxquels s'ajoutent neuf(09) autres (membre du CC), accusés d'avoir remis en cause les décisions de la direction centrale du parti et désobéi à ses instructions». De même, 6 autres députés ont subi le même sort pour avoir remis en cause les décisions des hautes instances du parti. Des sénateurs au nombre de huit ont été également radiés des rangs du parti pour les mêmes motifs. La même commission a prononcé des sentences de blâme assorties d'une période d'inéligibilité d'un an à l'encontre d'autres élus locaux et nationaux. Baâdji s'est vanté aussi des résultats obtenu par le parti aux élections locales, législatives de 2021 à l'issue desquelles le parti a retrouvé son statut de première force politique, en obtenant 98 sièges à l'APN. Le vieux parti a non seulement triomphé aux législatives et aux locales, mais il a été rejoint par pas moins de 1400 élus sur les listes d' indépendants dont 63 P/APC et un P/APW.