«Nous visons une production halieutique annuelle de 200 000 tonnes en haute mer et l’aquaculture», a indiqué Ahmed Badani. En marge de la cérémonie d’ouverture de la 9e édition du Salon international de la pêche et de l’aquaculture à Oran, le même responsable a affirmé que le département ministériel ambitionne la réalisation d’un volume de production halieutique de 200 000 tonnes/an à raison de 50% de la pêche en haute mer et 50% de l’aquaculture», soulignant que le même département vise la réalisation, à partir de 2030, une production annuelle issue des fermes aquacoles, de pas moins de 40 000 tonnes, contre 7 000 tonnes enregistrés actuellement». Badani a réaffirmé les objectifs prévisionnels se traduisant par la réalisation d’«un volume de production de 60 000 tonnes/an, durant la même période, de poissons issus de la pisciculture, élevage de poissons en eaux douces, notamment de tilapia rouge». «Ces projets sont susceptibles de multiplier le volume de production et d’assurer, à l’avenir, la sécurité alimentaire du pays», a-t-il expliqué. Ahmed Badani a insisté sur «la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs du secteur pour relever le défi de la sécurité alimentaire, en prenant en compte les mutations internationales et territoriales».

Il a plaidé pour la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement dans son aspect lié au secteur de la pêche et des productions halieutiques, émanant des engagements du président de la République relatifs à la relance de l’aquaculture, la construction, la maintenance et la réparation navale avec des capacités nationales, le développement de la pêche en haute mer…

Le ministre est revenu sur la loi de finances 2024, soulignant que celle-ci «comporte de nombreuses facilités et des mesures incitatives très importantes pour les activités de la pêche et de l’aquaculture devant réaliser un saut qualitatif pour ces activités». Il a rappelé «l’autorisation de l’importation de navires d’occasion de moins de 5 ans adaptés à la pêche à grande échelle de plus de 40 mètres de long et l’importation des moteurs de navires remis à neuf de moins de 5 ans». «Cela augmentera la rentabilité des navires et améliorera la production nationale», a-t-il indiqué annonçant que son département «travaillera, dans les prochains jours, à la possibilité de bénéficier de prêts bancaires bonifiés sans intérêts, afin d’équiper les navires avec des instruments de navigation électronique les plus récents», en sus «des mesures directes d’incitation financière et fiscale qui ont été approuvées au profit des investisseurs dans l’aquaculture d’eau douce et des transformateurs».

«Ces mesures impacteront positivement le volume de production de poisson de cette filière aquacole», a-t-il affirmé, soulignant que «toutes ces dispositions donneront inévitablement une forte impulsion à ces différentes activités, en associant les petites et moyennes entreprises et en confortant le tissu des start-up, ainsi que la signature de conventions de partenariat avec des entreprises nationales ou internationales, permettant la création de richesses et de nouvelles opportunités d’emploi». «Assurer un environnement approprié pour leur mise en œuvre, en suivant le rythme des efforts entrepris par l’État dans l’adoption de la numérisation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour faciliter les procédures administratives et faciliter l’accès à l’information, contribuent à atteindre ces objectifs», a-t-il expliqué, annonçant que «des travaux sont en cours pour la signature, lors de ce salon, de nombreux accords de coopération et de partenariat entre différents organismes, institutions et opérateurs nationaux et étrangers».

Dans son périple oranais, le ministre a été accompagné d’une délégation ministérielle comprenant le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yassine Mirabi, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fazia Dahleb et le ministre vénézuélien de l’Autorité populaire de la pêche et de l’aquaculture, Juan Carlos Loyo Hernandez.