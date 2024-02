En concrétisation de l’appel du chef de l’État, à équiper l’Asal d’outils techniques les plus modernes et de renforcer ses ressources humaines avec des spécialistes hautement qualifiés, le DG de l’Asal, Azzedine Oussedik, et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, se rendront ce matin au pôle universitaire des sciences et des technologies de Sidi Abdallah.

Un déplacement significatif, voire porteur d’espoir, étant donné que les deux hommes devront rencontrer la « crème de la crème » de notre jeune matière grise. Dans ce sillage, il y a lieu de noter qu’on attend en effet beaucoup de ces étudiants de génie des deux écoles supérieure du pôle en question.

L’État est déterminé à les accompagner et à encourager les porteurs de projets innovants en lien avec l’intelligence artificielle.

L’engagement des pouvoirs publics en particulier pour ces « lumières» se reflète à travers les efforts déployés sur le terrain pour la mise en place d’un socle favorable à tout ce qui servira à jeter des bases solides pour aider le pays à emprunte la bonne voie «algorithmique». Ce n’est pas par hasard que la cérémonie d’installation des membres du Conseil national de l’IA fut organisée à la fin de l’année dernière à l’École nationale supérieure de l’intelligence artificielle (Ensia) de Sidi Abdallah. Et encore on a mis en place des incubateurs relevant de la Sonelgaz, de la Sonatrach et d’Algérie Télécom.

Le déploiement de ces firmes publiques en faveur de l’innovation démontre, en effet, le serment des hautes autorités du pays d’appuyer nos chercheurs. Le président Tebboune accorde une attention particulière à ce dossier.

Le chef de l’État en a fait une priorité absolue.

Le 41ème engagement de Tebboune est de faire de l’université algérienne un cadre d’enseignement, de développement et d’innovation. Un appel qui a été entendu par les membres de notre maison universitaire. L’effervescence qui résulte de l’implication de notre «matière grise » ne peut passer inaperçue.

L’ouverture de l’université sur son environnement socio-économique est désormais une réalité. Différentes structures dédiées à l’accompagnement, à l’encouragement et aux financement des projets innovants sont mises en place. La signature du décret 1275 du 27 septembre 2022 entre le Mesrs et son collègue du gouvernement, le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El Mahdi Oualid a allumé la mèche du «big bang»…