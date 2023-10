Un événement exceptionnel a eu lieu, aujourd'hui, dans la wilaya de Djelfa. Alors que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuait sa première visite officielle en tant que chef de l'État, la population locale lui a réservé un accueil chaleureux, lui offrant un bain de foule mémorable.La présidence de la République a partagé une vidéo captivante montrant le président Tebboune en train de saluer la foule enthousiaste. Les citoyens se sont précipités pour le saluer, exprimant leur soutien et leur affection. Les applaudissements, "Youyou" et les cris de joie retentissaient alors que la foule scandait son nom avec passion.

Les femmes exultaient de joie, et les jeunes présents criaient des slogans tels que "Allahu Akbar… Aami Tebboune," "Vive l'Algérie," et "Nous sommes avec vous, Monsieur le Président." L'ambiance festive et le soutien massif du public témoignent de l'attachement profond des algériens envers leur président.Cette visite historique a renforcé les liens entre le président Tebboune et les citoyens , montrant que le président est en contact direct avec le peuple et qu'il bénéficie d'un soutien passionné à travers tout le pays.