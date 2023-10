Les prix des viandes blanches ont connu une baisse progressive sur les marchés de gros à travers le pays, grâce aux quantités de poussins mis à disposition en août dernier et qui ont commencé à entrer en production, au cours de cette semaine, a indiqué, aujourd’hui, un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. « Les prix des viandes blanches ont connu une baisse progressive sur les marchés de gros dans plusieurs régions du pays, après la hausse sensible enregistrée dernièrement. Comme prévu, les quantités des poussins mis à disposition, au cours du mois d'août, sont entrés en production durant cette semaine, ce qui a renforcé la disponibilité sur les marchés », lit-on dans le communiqué. Le ministère a indiqué que, jeudi dernier, une baisse des prix du poulet vivant a été enregistrée auprès des éleveurs, oscillant entre 320 et 325 DA/Kg à l'Est du pays, entre 330 et 340 DA/Kg dans les régions du Centre comme Boudouaou, Boughezoul, Djelfa, Tizi Ouzou, Ain Bessam et Bejaïa, tandis que les prix varient à l'Ouest du pays, entre 320 et 340 DA/Kg, précise la même source. Le ministère a également affirmé que les mesures prises depuis le mois d'août 2023 étaient en vigueur, notamment concernant la fourniture des aliments de volailles à des prix plafonnés, à travers l'Office national des aliments du bétail (ONAB). L'importation directe d'œufs à couver, a été également ouverte après que les prix des poussins ont connu une hausse injustifiée, et ce « jusqu'à la stabilisation définitive du marché », conclut le communiqué.