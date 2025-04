Le quotidien El Moudjahid et l’association Machaâ Chahid, ont organisé, hier, au siège du journal, une conférence qui a été dédiée à la diplomatie algérienne durant la Révolution nationale.L’esprit de Bandung a été ressuscité à travers des témoignages et la présence de la première secrétaire de l’ambassade de l’Indonésie en Algérie, Chirfa Mouri et des moudjahidine qui ont vécu cette période et des universitaires qui ont travaillé sur cette étape qui a vu naître la diplomatie algérienne en tant qu’une voix prêchant la liberté et l’indépendance du peuple algérien en lutte contre le colonialisme français. La diplomate indonésienne a souligné que « la Conférence afro-asiatique qui s’est déroulée le 18-24 avril 1955 à Bandung, a été le point de départ des relations diplomatiques entre l’Indonésie et l’Algérie. Bandung se veut comme moment fort qui a renforcé les rapports algéro-indonésiens en consacrant le principe de la décolonisation des peuples, le non-alignement, la non-ingérence, la coexistence pacifique et le développement économique,considérés globalement comme référentiel dans sa démarche diplomatique », a soutenu la représentante de l’ambassade de l’Indonésie en Algérie. L’interlocutrice a rappelé le contexte politique et historique qui a caractérisé la Conférence de Bandung et les défis qui ont été relevés par les leaders du tiers-monde qui luttaient pour l’indépendance des pays qui vivaient encore sous le joug colonial, à l’image du président indonésien, Sukarno, le Premier ministre indien Nehru, le Premier ministre chinois Zhou Enlai et l'Égyptien Abdel Nasser. Bandung a été un véritable point de départ pour la Révolution algérienne pour son internationalisation sur le plan diplomatique. L’universitaire Amer Rekhila a considéré que la Révolution algérienne à pu bénéficier d’un soutien large et conséquent grâce à la Conférence de Bandung qui lui a donné un caractère international. Amer Rekhila a rappelé aussi le rôle des jeunes diplomates algériens à cette époque en faisant allusion à Hocine Aït Ahmed et M’hamed Yazid qui ont fait preuve d’une rigueur extraordinaire dans leur travail diplomatique à travers le monde. Pour Rekhila, Bandung « s’est manifesté comme une démarche qui s’est démarquée de la logique des deux blocs en se situant en dehors de cette conception d’affrontement en se dotant d’une structure défendant les idéaux consacrant le non-alignement positif », a-t-il expliqué. L’universitaire Amer Rekhila, a analysé le parcours de la diplomatie algérienne en expliquant que « la Révolution algérienne n’est pas venue du néant, elle est le produit d’un travail de longue haleine qui remonte aux années trente et quarante, c’est-à-dire pendant la période du Mouvement national qui a permis à des militants de bénéficier de la formation diplomatique », a-t-il mentionné. Pour étayer sa lecture liée au parcours diplomatique de l’Algérie, Rekhila a précisé que « la Révolution nationale a eu ses diplomates qui n’ont pas suivi des études supérieurs dans des grandes écoles de la diplomatie au niveau international.