Le procès des accusés dans l'affaire des surcoûts de réalisation de l'aérogare de Constantine, dont Noureddine Bedoui, ancien Premier ministre, et Abdelmalek Boudiaf, ancien ministre de la Santé, s'est poursuivi, hier, par les auditions du reste des accusés par la sixième chambre pénale près la cour d'Alger. Le procureur général devait prononcer son réquisitoire, hier, à la fin de l'après-midi. Parmi les 45 accusés au total, figurent des cadres de la wilaya, des bureaux d'études et des entreprises de travaux publics, poursuivis dans la même affaire. Interrogés hier soir, les deux accusés principaux, Bedoui et Abdelmalek Boudiaf ont nié en bloc avoir donné des instructions pour modifier ses structures ou améliorer la qualité du projet. Appelé à la barre, Abdelmalek Boudiaf, wali de Constantine de 2005-2010, a nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. «J'ai été nommé au mois de septembre 2005, alors que la demande de réévaluation a été faite deux mois auparavant...», a-t-il soutenu, ajoutant: «Je n'ai fais que poursuivre les travaux entamés par mon prédécesseur (Taher Sakrane (2002-2005)».

À propos de l'enveloppé budgétaire revue à la hausse plusieurs fois, il indiqua qu' «elle a été réévalué deux fois durant la période où il a été à la tête de la wilaya». En plus de la hausse exponentielle du montant, il a été également questionné sur l'énorme retard accusé par le projet. Il a rétorqué que «le retard est dû notamment au manque de financement, une situation qui a poussé les entreprises de réalisation à suspendre les travaux». Quant aux multiples révisions à la hausse du coût du projet(lancé en 2003 et achevé en 2013), il indique que «sous son règne l'enveloppe a atteint 1,6 milliard de dinars en vue de prendre en charge les travaux supplémentaires, et qu'elle avait atteint 3,5 milliards de dinars après mon départ».

Noureddine Bedoui a pour sa part, réfuté d'«avoir ordonné de changer les fresques du projet...». Interrogé, le directeur général des équipements publics de la wilaya de Constantine a indiqué que «l'enveloppe de 441 millions de dinars allouée initialement à ce projet n'était pas suffisante pour lancer des travaux tous corps d'État d'un aéroport d'envergure internationale nécessitant de surcroît l'introduction de matériaux nobles...». À la question du juge «à qui incombe la responsabilité de cette réévaluation du montant initial de 615%?». Il répond que «les réévaluations des montants des projets ont été faites suite aux orientations et instructions du ministre des Transports et du wali». Lesquelles réévaluations, selon le même prévenu, «correspondaient souvent aux entraves apparues au cours de réalisation et au travaux supplémentaires». Ce prévenu qui avait travaillé avec les trois walis mis en cause dans ce dossier, a affirmé que «sa tâche en tant qu'instance technique consistait à traduire les orientations du ministre des Transports et du wali en fiches techniques qui sont soumises à l'arbitrage du ministère des Finances, qui se déroulait souvent en mois de mai...». Quant au suivi, il a fait savoir qu' «il a été assuré par l'Egsa et une cellule permanente de suivi». Il a rappelé, en outre, que «toutes les entreprises publiques engagées initialement dans la réalisation de cette aérogare ont été dissoutes,avant qu'elles ne soient remplacées par d'autres entreprises notamment privées, dans le cadre de procédure d'appel d'offres national et international...». Le projet inscrit officiellement en février 2003 a été confié à l'Entreprise de gestion des aéroports (Egsa) qui a accordé à son tour l'étude à un bureau de wilaya, Asau, qui a été par la suite remplacé par un autre bureau d'études à l'époque de Boudiaf. Le projet a connu une réévaluation de plus de 600%. Par ailleurs le parquet général a rejeté à l'ouverture du procès tous les vices de forme ayant entaché la procédure soulevée par les avocats, la prescription des faits» en soutenant qu'ils étaient «antérieurs à la promulgation de la loi 01/06 relative à la prévention et la lutte contre la corruption, sur la base de laquelle sont poursuivis la majorité des accusés.