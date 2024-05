Tour à tour, les travailleurs et les journalistes de Béjaïa ont célébré deux dates respectives marquant les Journées internationales du travail et de la liberté d’expression, qui coïncident respectivement avec les dates du 1er et 3 mai de chaque année.

En présence du président de l’APW, le secrétaire général, le procureur général, le président de la cour, des représentants des services de sécurité et les parlementaires, la famille des médias a été invitée à une cérémonie conviviale par le chef de l’exécutif de la wilaya, qui a saisi l’occasion pour honorer les journalistes tous corps confondus pour les efforts considérables qu’ils déploient pour promouvoir le développement de la wilaya en mettant en valeur tous les aspects liés à l’activité politico-économique de la wilaya. Dans son intervention, le wali a souligné la longue histoire des médias en Algérie, mettant en exergue les réalisations, les sacrifices et les progrès qu’ils ont apportés par leur contribution au développement national et la prise en compte des préoccupations du citoyen et leur accompagnement de la politique et les directives des pouvoirs publics à l’intérieur et à l’extérieur dans une étape de construction d’une nouvelle Algérie.

« La liberté d’expression, à laquelle le président de la République a accordé de l’importance dans ses 54 engagements, exige que chacun prenne conscience de l’importance de la responsabilité qui lui incombe pour véhiculer la vérité et éclairer l’opinion publique sur les acquis réalisés dans divers domaines et les valoriser avec une lecture positive qui insuffle espoir et réconfort dans l’âme des citoyens, loin des critiques non constructives », a-t-il déclaré. Pour leurs parts, les journalistes intervenants ont souligné l’importance d’une coordination efficace par l’ouverture des sources d’information en rendant hommage aux journalistes qui ne sont plus de ce monde. L’Ajcb s’est distinguée par l’organisation d’une conférence animée à l’hôtel Sarrasine par Saïd Oulmi après la projection d’un film documentaire Sur les traces des camps de regroupement, qui retrace les souffrances et les traitements inhumains endurés par les populations durant la colonisation française en Algérie. Les activités se rapportant à la célébration du 1er- Mai ont été centralisées par l’Union de wilaya (Ugta). Après une cérémonie de recueillement organisée par la wilaya au musée du Moudjahid, la délégation a procédé à la pose d’une gerbe de fleurs au pied du monument des Martyrs pour ensuite donner le coup d’envoi de la marche des facteurs dont le départ a eu lieu à la cour Chérif-Medjahed, près de la recette postale principale de la ville de Yemma Gouraya. L’Union de wilaya (Ugta) a convié les retraités, les syndicalistes, les autorités civiles et militaires ainsi que les journalistes à rendre un vibrant hommage à plusieurs générations de syndicalistes pour leur combat.

Le secrétaire général de l’Union de wilaya de Béjaïa (Ugta), Abdelaziz Hamlaoui, a plaidé pour «le retour à la retraite à 32 ans de service sans conditions afin de permettre aux travailleurs de partir dignement en retraite», soulignant au passage, les nombreuses décisions prises par le chef de l’État au profit des travailleurs, dont la hausse des salaires de plusieurs catégories, notamment les retraités, l’intégration de milliers de travailleurs contractuels dans différents secteurs, la suppression de l’IRG pour les petites catégories, entre autres.