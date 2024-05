Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, aujourd'hui à Alger, que les préparatifs du lancement des souscriptions au programme de logements selon la formule Location-vente "AADL-3" avaient atteint un stade "très avancé", annonçant le lancement prochain d'un nouveau programme de logement promotionnel public (LPP)."Une fois que nous aurons parachevé les affectations dans le cadre du programme AADL-2, soit avant le 5 juillet prochain au plus tard, nous lancerons le programme AADL-3. Les choses sont à un stade très avancé au niveau de l'Agence AADL", a déclaré Belaribi à l'ouverture de la 26ème édition du Salon international du Bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2024).Le ministre a précisé qu'une réunion avait eu lieu il y a quelques jours au niveau du ministère pour examiner le cadre juridique régissant la formule location-vente, en vue de modifier les décrets exécutifs relatifs au programme AADL.Le taux d'avancement des préparatifs pour le lancement des souscriptions a atteint 90 %, selon Belaribi, affirmant que l'opération serait à 100% numérique.Parallèlement au programme AADL-3, un nouveau programme de réalisation de logements LPP sera lancé, a-t-il ajouté, précisant que le lancement de ce nouveau programme se ferait "directement après le lancement des souscriptions au programme AADL-3", la date devant être déterminée ultérieurement.La cérémonie d'inauguration du salon "Batimatec" s'est déroulée en présence du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, ainsi que du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi.Le salon compte plus de 900 exposants dont près de 600 exposants algériens.