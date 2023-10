Le dénommé Belhasni Yakoub, 23 ans, accusé de graves affaires d'escroquerie ayant ciblé d'anciens ministres, des personnalités politiques et des diplomates, a été extradé vers l'Algérie. Sa longue traque a pris fin lors de son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene en provenance de Frankfurt, en Allemagne.Ce jeune suspect fait l'objet de poursuites judiciaires internationales pour une série d'escroqueries sophistiquées ayant touché des figures influentes. L'extradition a été rendue possible grâce à la coopération entre les autorités judiciaires, sécuritaire et diplomatique du pays. Les autorités algériennes s'emploieront maintenant à présenter Belhasni Yakoub à la justice pour répondre de ses actes présumés.