Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a réaffirmé, mercredi à Alger, lors de l'inauguration de la 26e édition du Salon international du livre d'Alger (SILA 2023), la solidarité de l'Algérie avec le peuple palestinien qui subit actuellement une agression abjecte par l'occupant sioniste.Le Premier ministre qui a visité les différents stands du salon, accompagné de membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Algérie, a rappelé que "sur décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, toutes les activités et manifestations festives et sportives ont été gelées, à l'exception du salon du livre dont l'édition de cette année a été consacrée à la célébration de la Palestine et de sa résistance, et pour honorer la mémoire des martyrs de la Palestine".L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita a indiqué de son côté: "nous transmettons nos salutations et toute notre reconnaissance et celle de notre peuple à Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour tout le soutien que l'Algérie apporte, notamment le pont aérien pour l'acheminement des aides à nos populations et à notre peuple qui subissent le pire des massacres à travers l'histoire"."Nous apprécions toutes les actions et toutes les positions du gouvernement algérien qui se tient à nos côtés", a ajouté le diplomate palestinien.Le Premier ministre a, par ailleurs, appelé lors de sa visite du stand de l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP), à ce que la revue El-Djeich consacre "un numéro sur la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique", en tant que "composantes de la sécurité nationale", estimant qu'elles sont le "défi actuel et futur de l'Algérie"."Nous sommes en pleine guerre médiatique, a-t-il dit, soulignant que les guerres modernes sont celles de l'information". Il a affirmé que "ce qui émane de l'Algérie est fondé sur la crédibilité, de toutes ses institutions, et nous sommes prêts à faire face à ces guerres médiatiques".Ce genre de revue, a-t-il souligné, "contribue à consolider l'unité nationale et à consacrer la crédibilité des recherches algériennes et de l'information émanant des institutions algériennes".Il a appelé à mettre en exergue, à travers les différentes éditions et revues de l'armée, "les différents soutiens apportés par l'Algérie aux autres révolutions", rappelant que l'Algérie a soutenu durant sa révolution, d'autres révolutions dont celles de la Palestine et de certains pays voisins". "Dix pays africains ont eu leur indépendance en 1960 grâce à la Révolution algérienne et à l'Offensive du 20 août 1955", a-t-il encore rappelé.Par ailleurs, le Premier ministre s'est félicité de "la reprise des visites des étudiants et des élèves au Musée central de l'Armée, notamment après le défilé militaire à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance".Au même stand, Benabderrahmane a souligné l'importance de mettre en avant les reliefs de l'Algérie dans toute leur diversité sur les cartes, notamment avec les nouvelles technologies permettant d'élaborer des cartes géographiques plus détaillées de l'Algérie et de ses spécificités.Au niveau du stand du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Benabderrahmane a appelé à tenir, à cette occasion, des rencontres entre les moudjahidines et les visiteurs en vue de transmettre les messages et les valeurs de la Révolution du 1er novembre pour préserver la mémoire historique algérienne. Il a également visité l'Espace africain, où il a consulté plusieurs publications de différentes maisons d'édition africaines, ainsi que le programme littéraire et culturel de cet espace qui accueillera de grands auteurs africains qui viendront animer des conférences et des ventes-dédicaces.Au stand de l'Office des publications universitaires (OPU), le Premier ministre a relevé la nécessité de suivre la cadence de l'édition par des publications dans les nouvelles spécialités techniques telles que la nanotechnologie, l'intelligence artificielle et la biotechnologie.Au stand du haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Benabderrahmane a reçu des explications détaillées sur ses principales publications, appelant à prolonger les délais du Prix du président de la République pour la littérature amazighe afin de permettre une plus grande participation.Au niveau de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA), le Premier ministre s'est enquis du taux d'engagement des artistes dans cette institution qui protège leurs droits.Au stand de l'Agence nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP), il a appelé à ce que les "livres de poche" soient une priorité, en focalisant, par ailleurs, sur la publication d'ouvrages sur l'histoire de l'Algérie, qui célèbrera l'année prochaine le 70e anniversaire de sa Révolution.Au stand de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), il a mis en avant la nécessité de réimprimer les textes des géants de la littérature algérienne et de les traduire en anglais, et de promouvoir des ouvrages sur la cuisine algérienne traditionnelle.Au stand du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, il a jugé primordial de numériser les manuscrits algériens avec l'aide d'experts de la Bibliothèque nationale.Benabderrahmane a achevé sa visite en visitant le stand "Ghaza" où un écran géant diffusait des photos et des chansons sur Al-Qods. Il s'est également arrêté devant une grande fresque retraçant la résistance et la lutte du peuple palestinien, réalisée par des étudiants pour exprimer leur soutien.Organisée en l'honneur de l'Afrique sous le thème "l'Afrique écrit son avenir", la 26e édition du SILA, un des plus importants rendez-vous littéraires et culturels en Algérie, ouvre ses portes au public à partir de jeudi de 10h à 19h et ce jusqu'au 4 novembre prochain.