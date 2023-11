Plusieurs localités du Djurdjura ont été la destination, hier, du président de l’Observatoire national de la société civile, Noureddine Benbraham qui était à Tizi Ouzou dans le cadre de la tenue du Forum national sur le dialogue et le développement local. Accompagné d’une forte délégation de wilaya conduite par le wali Djilali Doumi, le représentant de l’Assemblée populaire de wilaya, le délégué local du médiateur du président de la République, le secrétaire général de la wilaya, les membres de l’observatoire de la société civile, les membres du Haut Conseil national à la jeunesse, les élus des deux chambres ainsi qu’un large panel d’associations composant le mouvement associatif local, Benbraham s’est rendu dans la localité d’Aït Lahcen où il a eu un dialogue avec les citoyens de ce beau village perché sur les cimes du Djurdjura.

Sur place, l’hôte du Djurdjura a eu des explications sur la gestion des affaires des villages dans la région par la structure ancestrale connue sous l’appellation «Thajmaâth », ainsi que le mode de fonctionnement de cette dernière. Les membres de Thajmaâth du village Ath Lahcen ont ainsi évoqué, avec leur hôte, les nombreux projets réalisés dans le cadre de ces activités en étroite collaboration avec les autorités locales à tous les niveaux, selon une approche participative et de coordination. Les mêmes responsables ont mis l’accent sur le rôle important des associations de la société civile dans la gestion des affaires du village et le développement local en général. Toujours dans la commune d’Ath Yenni, Benbraham s’est recueilli à la mémoire de la première victime des incendies de l’été 2021, une jeune femme de 26 ans. Pas loin de là, le président de l’Observatoire national de la société civile a eu à assister aux travaux de restauration de la salle de soins du village Aït Ali Ouharzoun. Un travail accompli par les membres de l’association du même village situé dans la commune d’Iboudraren, daïra d’Ath Yenni. Au chapitre du forum qui se tenait parallèlement à Tizi Ouzou, Noureddine Benbraham a rappelé que cette structure se veut un espace organisé et continu d’échanges. Son intervention a été suivie d’un débat très instructif tournant essentiellement autour du rôle et de l’organisation de la structure.

Des sujets intéressants ont été abordés par les intervenants à savoir, la formation des membres des associations de la société civile ainsi que la nécessité d’ouvrir des canaux de dialogue entre ce tissu associatif et l’administration locale.

Les débats ont également abordé des chapitres d’une grande importance à l’instar de l’amélioration de la qualité des prestations de santé, la distribution de l’eau potable, la lutte contre la bureaucratie, un plaidoyer pour la réforme du Code des communes et de wilaya outre le volet organisationnel des associations qui devraient, plaident plusieurs intervenants, avoir l’opportunité de rentabiliser certaines activités. À rappeler enfin que les associations de la société civile sont déjà très actives sur le terrain avec des évènements qui se tiennent par-ci, par-là durant toute l’année. Ce tissu associatif prend également activement part au développement local.