Très actif sur le terrain, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, multiplie les apparitions publiques, sans doute pour imprimer son image dans la scène politique comme un acteur de premier plan. Assumant son opposition «constructive» et un discours plutôt soft avec quelques accents conservateurs, Bengrina présente la prochaine élection présidentielle comme «le symbole de la légitimité populaire des institutions». Il ajoute à cette légitimité la mission de «garant de la stabilité institutionnelle». Intervenant dans le cadre d'un regroupement des jeunes et étudiants de sa formation politique des wilayas de l'ouest du pays, il place le décor: «L'échéance présidentielle est devenue, aujourd'hui, déterminante pour toutes les activités du Mouvement El-Bina», dit-il comme pour mettre la jeunesse sans parti en ordre de bataille.

À El-Bina, c'est clair, l'on n'est pas dans l'attente d'échéance organique pour déterminer la démarche du parti, mais bel et bien dans l'action. Le parti de Bengrina est, disons-le, déjà en pré-campagne et déroule sa stratégie en direction de sa base, histoire d'en faire le moment venu son principal vecteur électoral.

Il va de soi que le «futé» chef de parti réclame des gages, mais en donne également à son tour. L'échange des bons procédés est dans l'intérêt de la République, dit-il, et il a raison, tant que l'objectif commun à tous tourne autour «de la consolidation du processus constitutionnel pour lequel nous avons lutté, ainsi que pour la souveraineté de la décision nationale et la fidélité au 1er Novembre et dans le respect de l'engagement envers les chouhada», dit-il aux étudiants d'El-Bina. Ces derniers savent donc on ne peut mieux le but de leur lutte politique future. Il reste que la stratégie du parti va au- delà de la simple mobilisation de sa base. Bengrina révèle à ce propos que la prochaine «session du Conseil national de la Choura (..) est également une occasion appropriée pour révéler le candidat avec lequel le Mouvement national d'El-Bina entrera dans la course à la présidentielle».

Une formalité, lorsqu'on sait la popularité dont jouit le président du parti auprès des militants. Dans la foulée d'un discours axé sur l'obligation pour la classe politique de veiller à la sauvegarde de la nation, Bengrina a exprimé sa conviction qu'«il n'y a pas de politique sans économie, pas de développement sans paix, pas de paix sans souveraineté et pas de souveraineté à travers des accords avec les sionistes». Bengrina a, en outre, salué le président de la République pour «ses positions courageuses et décisives, l'Armée nationale populaire et les forces de sécurité pour leur vigilance, et les élites nationales pour leur rôle dans la promotion de la cohésion et le soutien de la centralité de l'Algérie dans les différentes instances internationales».