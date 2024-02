Le mouvement El Bina de Abdelkader Bengrina vient de rebondir à nouveau sur la question de la cohésion nationale et la consolidation du Front interne. Après une absence qui remonte au 19 août 2923, la date de l’organisation de la Conférence nationale pour le renforcement de la cohésion nationale où un nombre important des partis politiques, la société civile et les personnalités nationales avaient participé à cet événement, voilà que le même mouvement propose une nouvelle initiative qui ne diffère pas beaucoup de celle qui a été proposée l’année passée sous forme de rassemblement national. La nouvelle initiative que vient de lancer le président d’El Bina, Abdelkader Bengrina, s’articule essentiellement sur « le renforcement de la communication avec les forces nationales et la relance du dialogue avec les élites ». L’intitulé est intéressent dans l’absolu, mais est-ce que cette démarche est en mesure de connaître une réussite au sein de la classe politique. L’expérience de la Conférence nationale pour le renforcement de la cohésion nationale est toujours présente dans les esprits. Dans ce sillage, Bengrina a rappelé lors de sa sortie sur le terrain que « les activités de son parti interviennent, aujourd’hui, pour renforcer la communication avec les forces nationales, relancer le dialogue avec les élites et participer à aiguiser les consciences et la vigilance », a-t-il martelé. Cette initiative que vient de lancer Bengrina se veut comme une démarche pratique où toutes les forces politiques pourraient s’entendre et entamer une action commune pour sa réalisation. Il a souligné dans ce sens que « l’Algérie, qui a connu ces dernières années, à l’instar de tous les pays du monde, une situation économique difficile en raison des crises mondiales et les troubles des marchés, évolue vers le renforcement de l’économie, sa structuration, la lutte contre la corruption, la protection des classes moyennes et vulnérables, sortir de la dépendance au hydrocarbures, assurer la sécurité alimentaire et la disponibilité des médicaments, ainsi que vers d’autres politiques qui ne peuvent être effectives qu’avec le concours de tous »,a-t-il signalé. Ces points d’ordre politique, économique et social ont été soutenus encore une fois par sa démarche initiale, à savoir le renforcement de la cohésion nationale pour que le projet patriotique puisse réussir et se réaliser sur le terrain.

À ce sujet, le président d’El Bina, a déclaré que « la symbolique historique, liée aux références et à la lutte nationales, n’aurait pas pu durer, sans la solidité de l’unité nationale et la force de la cohésion entre le peuple et les institutions du pays pour protéger notre souveraineté nationale », et d’ajouter « l’initiative de notre mouvement lors du colloque sur la cohésion nationale s’est inspirée de cette histoire. Nous avons voulu, à travers la réactivation des forces nationales, ainsi que l’ensemble des composantes politiques et sociétales, construire une muraille nationale et renforcer le front intérieur », a-t-il expliqué.

Bengrina veut faire la jonction entre l’approche politique stratégique qui consiste à défendre la souveraineté nationale et l’unité du pays d’un côté et la résolution des problèmes relevant de l’économie et du social de l’autre côté afin de permettre au pays d’avoir une démarche plus claire en rapport avec la défense de ses frontières à l’aune des crises régionales et internationales qui n’épargnent aucun pays. Dans cette optique, Bengrina a souligné que « ce qui se passe au Mali annonce une expansion des tensions de la mer Rouge à l’océan Atlantique, de manière à plonger la région arabe et les pays du Sahel dans une situation marquée par les troubles et l’instabilité. L’Algérie a un rôle majeur et lourd, mais nécessaire, pour empêcher cette dérive », a-t-il rappelé.

El Bina essaye de rebondir sur la scène politique nationale en faisant du rassemblement et le travail dans le cadre d’un front patriotique et avec des élites éclairées un fer de lance dans sa nouvelle politique qui coïncide avec l’approche des joutes électorales dont le mouvement se prépare pour avoir une place sur l’échiquier politique. Le rôle de l’élite doit émerger comme une nécessité prépondérante dans toutes les initiatives en mesure de déclencher un processus politique rassembleur et fédérateur dont l’Algérie a profondément besoin dans cette conjoncture.