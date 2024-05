«Les augmentations des pensions des retraités décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'ont jamais connu une telle ampleur dans le système de sécurité sociale de notre pays depuis sa création», souligne le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Il intervenait depuis la wilaya de Mascara, lors de sa supervision de la remise des décisions d'aide financière à leurs bénéficiaires, au titre du Fonds national de péréquation des oeuvres sociales (Fnpos). Toujours à propos de la décision présidentielle, Bentaleb a déclaré que celle-ci témoigne de la bonne approche de l'économie nationale, à la lumière d'un système de sécurité sociale efficace».

L'enveloppe financière allouée aux pensions de retraite a connu une augmentation significative, a-t-il souligné. Pour étayer ses propos il révèle qu'elle est passée de «18 milliards DA, au cours des années 2016 et 2017, à 170 milliards DA, en 2024». «C'est ce qui prouve», a-t-il déduit, que «l'économie est ‘'saine ‘' et reflète en même temps le niveau de développement que connaît le pays». Bentaleb n'a pas manqué de rappeler les différentes décisions phares prises par le chef de l'Etat en faveur des Algériens qu'ils soient travailleurs, retraités ou bien chômeurs. «Depuis 2020, plusieurs mesures ont été prises par le Président dont la décision de l'autoentrepreneur, celle d'unifier les dispositifs de soutien à l'emploi, la grande opération d'intégration en faveur de 500000 bénéficiaires des contrats de pré-emploi, ainsi que plus de 2 millions de jeunes bénéficiaires de l'allocation chômage, dont plus de 500000 jeunes bénéficiant de qualification dans les centres de formation professionnelle». «Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des 54 engagements du président de la République», a-t-il martelé. Cela avant de préciser que «toutes ces mesures ont pour objectif l'adoption d'une économie diversifiée, dont la plus grande preuve est la certification du Fonds monétaire international, ayant souligné dans son rapport que l'Algérie connaît une croissance économique de plus de 4% t».

La deuxième halte du ministre a été effectuée à la commune de Tighenif, où le ministre a supervisé la mise en service du siège de l'Agence locale de l'emploi. L'occasion pour lui de parler évidemment des nouveautés du secteur de l'emploi.

«La nomenclature algérienne des métiers et fonctions a permis une hausse de 35% d'offres et de placements d'emplois au cours du premier trimestre de l'année 2024», a-t-il révélé. Cela avant d'ajouter que «l'opération de numérisation de traitement des demandes et des offres d'emploi au niveau de l'Agence nationale de l'emploi a permis de conférer une transparence à cette opération et d'alléger la souffrance des demandeurs d'emploi». Le ministre a, par ailleurs, révélé, lors de la cérémonie d'inauguration du siège de l'Agence de wilaya de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac) que «l'Etat a alloué environ 28 milliards de dinars sur cinq ans en vue de stimuler l'activité économique et d'accompagner les entreprises à réduire la valeur des cotisations, où ces mesures interviennent pour renforcer la dimension sociale de l'Etat».

La visite du ministre à la wilaya de Mascara a permis aussi l'inauguration du siège de l'Agence de wilaya de la caisse nationale de retraite (CNR), avant de recevoir un exposé détaillé sur les prestations fournies par la CNAS.

Le ministre a procédé aussi à la remise des arrêtés d'aides financières à plusieurs bénéficiaires du Fnpos, dans le cadre de l'habitat rural et l'habitat promotionnel aidé (LPA) et a reçu un exposé sur le secteur de l'emploi dans la wilaya.