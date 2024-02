Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier une communication téléphonique de la part du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Antony Blinken. C'est le second appel, en un laps de temps très court du diplomate US avec Ahmed Attaf, après celui du 6 février. Ce qui renseigne que l'action de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne au sein de l'ONU est en phase de faire bouger les choses. «Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la concertation régulière que les deux ministres se sont engagés à maintenir entre eux sur les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun», a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Les échanges ont particulièrement porté sur les derniers développements de la situation à Ghaza et sur les efforts diplomatiques déployés par l'Algérie au Conseil de sécurité dans le but de donner un effet exécutoire aux mesures provisoires prononcées par la Cour internationale de justice», a encore précisé la même source. Le contenu de ce nouvel appel de Blinken à Attaf fait suite à l'action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie a provoqué, fin janvier, une réunion d'urgence de cet organe onusien, pour donner un effet exécutoire à la décision de la Cour internationale de justice. Cette dernière avait ordonné, auparavant, à l'occupation israélienne de prendre des mesures conservatoires visant à empêcher tout acte de «génocide» dans la bande de Ghaza. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a participé à une réunion d'urgence du groupe arabe à New York. Cette réunion a été consacrée à l'examen des mesures pratiques nécessaires à prendre suite à la décision de la CIJ. Amar Bendjama avait alors informé ses homologues du groupe arabe de l'intention de l'Algérie de convoquer une réunion du Conseil de sécurité sur ce sujet.

Amar Bendjama a affirmé que les décisions du CIJ «ne sauraient être mises en oeuvre que par un cessez-le-feu et un arrêt immédiat des attaques», appelant «toute personne qui s'y opposerait à se remettre en cause et à interpeller sa conscience et son humanité».

À la même tribune, l'Algérie a réclamé le cessez-le-feu immédiat à Ghaza qui est le seul moyen pour protéger les civils, couvrir leurs besoins humanitaires fondamentaux, ainsi que mettre en oeuvre la décision de la CIJ et la résolution 2720 du Conseil de sécurité.