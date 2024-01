Dans un match haletant sous une chaleur torride, l'Algérie a trouvé son salut grâce à la performance exceptionnelle de Baghdad Bounedjah lors de la confrontation contre le Burkina Faso à la CAN 2024.Bounedjah, auteur d'un doublé salvateur, a égalisé pour les Fennecs sur un corner magnifiquement frappé par Adam Ounas. Alors que l'Algérie semblait dos au mur avec un score de 2-1 en faveur du Burkina Faso dans le temps additionnel, Bounedjah a secoué les filets une deuxième fois, arrachant ainsi le match nul 2-2. Malgré ce résultat, l'Algérie affiche deux points en deux matchs sans victoire, laissant les Fennecs dans une position précaire mais toujours en lice pour la qualification. L'issue du match entre la Mauritanie et l'Angola déterminera la suite du parcours de l'équipe nationale algérienne dans le groupe D.Le duel a été marqué par des rebondissements intenses, notamment avec la controverse entourant le but de Konaté, d'abord refusé par l'arbitre puis validé après recours à la VAR. Les Etalons ont ensuite pris l'avantage, menant 1-0 contre le cours du jeu.La deuxième période a vu une égalisation des Fennecs grâce à Bounedjah, mais les Etalons ont rapidement repris l'avantage suite à un penalty accordé après une faute d'Aït-Nouri. Bertrand Traoré a converti le penalty avec assurance.Le sélectionneur Belmadi a effectué des changements tactiques, faisant sortir, notamment sortir, Mahrez, et les Verts ont poussé jusqu'à la 96ème minute, moment où Bounedjah a sauvé l'Algérie d'une défaite certaine. Malgré une bataille acharnée sous une température de 38 degrés, le score est resté inchangé, les deux équipes quittant le terrain sur ce match nul.Avec trois buts à son actif, dont deux dans ce match crucial, Bounedjah trône désormais en tête du classement des buteurs de la CAN 2024, partageant la première place avec l'Equato-Guinéen Emilio Nsue. L'Algérie conserve ainsi l'espoir d'une qualification, mais la route reste semée d'incertitudes dans cette compétition pleine de rebondissements...