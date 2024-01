Lors de sa première sortie médiatique, le nouveau président du front El Moustakbel, Fateh Boutbig, a déclaré qu'il oeuvrera en priorité «à maintenir son parti au rang de troisième force sur la scène politique nationale». Il s'est également engagé à sauvegarder la nature et l'identité de sa formation, en la maintenant comme «force majeure de centrisme loin de tous les extrémismes et nihilisme ». Le successeur de Abdelaziz Belaïd est revenu sur le troisième congrès du parti organisé en fin de semaine passée, en estimant que «cet important rendez-vous organique pour sa formation a été une réussite sur tous les plans». Aux yeux du nouveau patron du parti, «le 3e congrès a consacré le principe d'alternance à la présidence du parti». En guise de feuille de route, Boutbig a promis «de tout entreprendre pour être à la hauteur de la confiance placée en sa personne par les congressistes». Il a mis en avant que «le front El Moustakbel créé en 2012, siège à l'Assemblée populaire nationale avec 48 députés, outre qu'il gère 250 communes et disposent d'élus dans plusieurs wilayas...». Il a également salué les rencontres avec les leaders de partis politiques initiées par le président de la République Il a souligné que sa formation reste «ouverte à toutes les initiatives politiques lancées sur la scène politique pour peu qu'elles servent les intérêts supérieurs du pays». Sur un autre plan, le président du front El Moustakbel souhaite que «le contenu de la nouvelle loi sur les partis en gestation, soit à la hauteur des attentes et des aspirations de la classe politique».

Interrogé à propos de l'ouverture du champ politique et médiatique en perspective de la prochaine présidentielle, il a estimé que «chaque parti est libre de sa position concernant cette échéance électorale importante». Et d'ajouter que « le conseil national de son parti tranchera sur cette question en temps opportun». En outre, il n'a pas omis de saluer les mesures relatives aux augmentations de salaires des fonctionnaires prises par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat, les mesures liées au re-lancement de l'économie nationale, la mise en place du cadre législatif et institutionnel renforçant la prévention et la lutte contre la corruption... Le président d'El Moustakbel a déclaré récemment que «l'Algérie a besoin, aujourd'hui, de mutualiser les efforts et resserrer les rangs en vue de mener à bien la bataille de construction fondée sur la science et la moralisation de la vie publique pour réaliser un décollage économique et la dynamique de la vie sociale auxquelles aspirent les citoyens». «Il est temps que le peuple algérien, (...)goûte aux fruits de la réforme. Bien que difficile à atteindre, le peuple algérien est capable de relever les défis du développement inclusif et de la prospérité et du progrès», avait-il indiqué. «La phase actuelle nous dicte de s'armer de la vigilance et la rigueur et d'adopter une méthode de mobilisation dynamique fondée sur un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs sociaux et économiques, et d'être à l'écoute des préoccupations du peuple en général et du citoyen en particulier», a-t-il souligné. Pour rappel, le désormais ex-chef du groupe parlementaire à l' APN, également ex-membre du bureau national chargé de l'organique a été intronisé lors du 3e congrès pour prendre les rênes du parti durant les cinq prochaines années. Le parti doit poursuivre sa progression, en renforçant ses structures de base», a t-il souligné.