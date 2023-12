Dans une lettre adressée aux participants au forum «Dialogue, Citoyenneté et Développement», organisé par l'Observatoire national de la société civile (Onsc), lue en son nom par le Premier ministre Nadir Laarbaoui, le président de la République a mis en relief le rôle prépondérant de la société civile, en tant que garant de la souveraineté nationale et rempart des valeurs nationales authentiques. Le Président a estimé que les différentes mesures entreprises, ont permis d'instaurer «une nouvelle dynamique, qui se reflète dans l'interaction positive et continue dans les relations entre la société civile et les pouvoirs publics». Le président a exprimé sa satisfaction au sujet de la dynamique observée dans la sphère de la société civile, suite à «l'activité continue et intensive de l'Observatoire national de la société civile et les différents événements et séminaires organisés dans les différentes wilayas du pays». Tebboune a estimé, par ailleurs, que cette dynamique reflète et incarne véritablement «notre vision stratégique résolue, et pour la première fois en l'histoire de l'Algérie, à ériger la société civile en tant que partenaire actif, capable d'assumer la responsabilité et de participer au projet de développement national, dans lequel nous nous sommes engagés...». Le chef de l'État a tenu à «réitérer que l'Algérie nouvelle, qui a fait de la société civile et de la jeunesse le principal pilier de sa construction, avancera et de façon constante vers la moralisation de la vie publique et l'adoption d'une approche participative aux deux niveaux, central et local pour répondre à tout ce qui est lié aux préoccupations quotidiennes du citoyen et à la satisfaction de ses aspirations». Il va sans dire que, depuis les premiers instants de l'annonce de la création de l'Observatoire national de la société civile, le Président a accordé une importance cruciale au rôle joué par la société civile, et son potentiel avéré, en tant que rempart stratégique contre toutes les dérives et les atteintes contre le pays. Mais aussi, un cadre d'expression et de contribution au développement économique et social au profit du pays. «Nous avons accordé une attention particulière à la promotion et à la valorisation du rôle de la société civile en tant que barrage solide et acteur important. Un cadre interactif de débat public sur les différents enjeux et défis collectifs, mais aussi un acteur important de l'équation du développement à travers son rôle de solidarité, de sensibilisation et d'encadrement», a confié le président dans son message aux présents. Poursuivant son plaidoyer en faveur d'une société civile forte et interactive, Tebboune a énuméré les nombreuses institutions nationales qui ont ouvert leurs portes pour une large participation des différentes sensibilités de la société civile. Tebboune a également rappelé son engagement à consacrer pleinement le principe de la démocratie participative, à travers des directives claires en direction des walis et des responsables des différentes collectivités locales, à travers l'implication des différents acteurs locaux dans les prises de décision et la résolution des problèmes posés. Le Président a également fait allusion à son engagement à rencontrer les éléments de la société civile, notamment les enfants de la communauté nationale à l'étranger, lors de sces différentes sorties à travers le pays et à l'étranger, afin de donner l'exemple et inciter les responsables locaux, à suivre cette voie salvatrice et positive. Une voie qui illustre l'engagement et la vision clairvoyante du président de la République, quant à valoriser l‘apport de et acteur majeur de la République et lui accorder toute l'importance requise. À ce propos, Tebboune a une nouvelle fois salué l'esprit de solidarité et d'entraide, dont a fait preuve la société civile, lors des différentes épreuves difficiles traversées par le pays, face aux catastrophes naturelles et incidents majeurs. Evoquant l'action de l'observatoire, le président a également loué la mise à contribution des espaces de dialogue réguliers, par l'organisation des «forums de dialogue, de citoyenneté et de développement local», à travers toutes les wilayas du pays, et le degré d'efficacité atteint, grâce à la plate-forme numérique nouvellement développée.