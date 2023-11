Les premières cargaisons de fer à béton produit en Algérie vont atterrir bientôt en Scandinavie. La Société de sidérurgie, Algerian Qatari Steel de Bellara (Jijel), qui en assumera l'acheminement a eu le «feu vert», à travers l'obtention de la certification GlobeCert AB. Ce qui doit ouvrir à la société algéro-qatarie spécialisée dans la production de différents types de fer à béton, les portes du marché européen, scandinave en particulier. La Société de sidérurgie, Algerian Qatari Steel (AQS) de Bellara (Jijel), vient d'obtenir la certification GlobeCert AB qui lui permet d'exporter ses produits vers le marché scandinave, a confirmé, jeudi dernier, l'entreprise dans un communiqué. La Société AQS a obtenu une certification auprès de «Global certification in the steelmarket of the nordic region» (GlobeCert AB) qui lui ouvre de nouvelles perspectives d'exportation des différents types de fer à béton qu'elle produit vers les pays scandinaves, en l'occurrence la Suède, la Norvège et le Danemark, est-il précisé dans le document. Un nouveau palier qui vient d'être franchi et qui élève AQS au rang de société internationale affirmé.

Il faut savoir en effet que cette certification s'ajoute à d'autres déjà détenues par AQS: la certification ISO, celles délivrées par l'organisme britannique Cares, par l'organisme polonais Zetom (marchés d'Europe de l'Est) et, plus récemment, par l'organisme international Kiwa pour les pays baltes. Il s'agit-là du «résultat de l'excellence et l'aboutissement des efforts, du sérieux, du professionnalisme et de l'engagement total de la Société à se conformer aux normes les plus élevées en matière de qualité», souligne la direction de l'information, la Société de sidérurgie Algerian Qatari Steel de Bellara. Les produits d'Algerian Qatari Steel sont désormais certifiés sur tous les marchés du continent européen, qui est l'un des marchés mondiaux les plus importants dans le domaine de la sidérurgie. Ce qui va leur permettre de s'afficher sur tous les marchés internationaux et contribuer à booster les exportations hors hydrocarbures qui ambitionnent d'atteindre les 13 milliards de dollars d'ici fin 2023. À ce propos, il faut rappeler que la société de sidérurgie Algerian Qatari Steel (AQS) de Bellara, wilaya de Jijel, a exporté au cours du premier trimestre de l'année en cours 320 000 tonnes de produits ferreux contre 100 000 tonnes durant la même période de l'année précédente. Ce qui a représenté un écart positif de 240 000 tonnes en termes de production et de 160 000 millions dollars en termes de revenus financiers, comparativement à 2022. Il faut toutefois souligner que la coopération algéro-qatarie ne se cantonne pas qu'au secteur pétro-gazier ou du fer à béton.

L'Algérie et l'État du Qatar entretiennent des relations privilégiées marquées par une concertation constante sur plusieurs dossiers et questions arabes, régionales et internationales. Des relations qui ont connu une forte impulsion lors de la visite de travail effectuée, à la mi-juillet 2023, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au Qatar. La visite de l'Émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, en Algérie en février 2020 a également contribué à la consolidation de la coopération bilatérale à tous les niveaux, notamment sur le plan économique avec des investissements qataris en forte hausse dans plusieurs secteurs d'activité. En 2022, l'Algérie et le Qatar ont, en effet, signé plusieurs mémorandums d'entente et d'accords de coopération, dont un accord portant sur l'établissement de consultations politiques et une coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, un autre sur la coopération juridique et judiciaire, en sus de la signature de plusieurs conventions dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat, de la santé et de l'enseignement supérieur.

En plus de l'inauguration de la ligne aérienne directe Alger-Doha, en été 2022, les deux pays avaient lancé les projets de réalisation de l'hôpital algéro-qatari-allemand, et l'extension du complexe de l'entreprise sidérurgique Algerian Qatari Steel de Bellara.