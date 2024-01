C'est aujourd'hui que devront être lancés l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur (Anae) et la plate-forme y afférente, devant permettre aux prétendants à ce statut de s'inscrire et de disposer de la carte de l'auto-entrepreneur. En termes clairs, c'est aujourd'hui, que la plate-forme numérique de l'Agence nationale sera opérationnelle, afin de commencer à accueillir les demandes d'inscription au Registre national de commerce de l'auto-entrepreneur. On ne sait pas s'il y aura foule ou pas dans la plate-forme de l'Anae, dont le compte à rebours de lancement était toujours actif. Néanmoins, pour rattraper le temps perdu, une année blanche pour ce dispositif de grande importance, il aurait été plus judicieux de commencer par publier la liste exhaustive des activités comprises dans la nomenclature officielle. Cela, en attendant d'ouvrir les inscriptions au Registre national d'auto-entrepreneur, ouvrant le droit de disposer de la carte d'auto-entrepreneur. Selon les dernières informations, pas moins de 1 300 codes d'activités ont été répertoriés, comprenant sept domaines d'activités, en relation avec le conseil, l'expertise et formation, services numériques et activités connexes, prestations à domicile, services à la personne, services de loisirs et récréation, services aux entreprises, ainsi que les services culturels, de communication et d'audiovisuel. Pour rappel le président de la République, lors d'un récent Conseil des ministres a mis en garde contre un chevauchement entre les activités d'auto-entrepreneur et celles relevant d'autres domaines, telles les professions libérales ou encore celles artisanales. Il y a donc un énorme effort de communication et d'explication à faire du côté des responsables du ministère des Start-up, conformément aux orientations et instructions du président de la République.

«Le dispositif d'auto-entrepreneuriat doit faire l'objet d'une campagne médiatique, en vue de le vulgariser et d'en faire connaître les atouts, aux fins de drainer les jeunes et les projets à la fois», devait insister le président Tebboune. Pour le moment, c'est le brouillard total puisque personne ne semble à même de communiquer la liste exhaustive des codes des activités éligibles au statut d'auto-entrepreneur. Une liste importante qui constitue «une référence normative unique obligatoire pour la définition de chaque activité intégrée dans cette liste». Il convient de préciser que cette liste est appelée à être actualisée, à travers «l'insertion de nouvelles activités individualisées à référence internationale dans les domaines d'activités, sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur». Il s'agit d'un domaine où l'évolution des activités s'effectue à une vitesse grand V, impliquant des mises à jour récurrentes et permanentes, afin de n'exclure aucune activité. Car, au final, le statut d'auto-entrepreneur est venu combler des failles dans le système économique national, en permettant d'impliquer officiellement des vecteurs d'activités de grande importance dans le tissu actif national. Les instructions et les orientations du président de la République ont permis d'aboutir à la mise en place de ce statut qui attend de démarrer sous de bons auspices. Pour rappel, la loi n° 22-23 du 18 décembre 2022 portant statut de l'auto-entrepreneur, a permis d'énoncer les règles et conditions relatives à l'exercice de l'activité de l'auto-entrepreneur.

Ainsi, le statut de l'auto-entrepreneur permet un certain nombre d'avantages conséquents, à travers l'exemption de l'obligation de disposer d'un local et de s'inscrire au registre du commerce, la possibilité d'ouvrir un compte bancaire, ainsi qu'un régime fiscal préférentiel, via le régime d'impôt forfaitaire unique (IFU), assorti d'un taux de 0,5% du chiffre d'affaires, prévu dans la loi de finances 2024, ainsi qu'une couverture sociale.