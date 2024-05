La création d'entreprise est devenue, désormais, une simple formalité. Sous l'égide du président Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement s'engage à simplifier radicalement les démarches nécessaires à la fondation d'une entreprise, rendant ainsi le rêve entrepreneurial plus accessible que jamais. Le mantra est simple: quelques clics suffiront désormais pour transformer une idée en réalité commerciale. Grâce à la magie de la technologie moderne, les futurs entrepreneurs pourront initier le processus de création d'entreprise depuis le confort de leur foyer, avec juste un smartphone ou un ordinateur à portée de main. Fini les longues files d'attente et les déplacements fastidieux, la nouvelle vision de l'Algérie est résolument tournée vers la simplicité et l'efficacité. Pour concrétiser cette vision novatrice, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, ainsi que celui de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, ont conjugué leurs efforts. Leur objectif est clair: numériser intégralement le processus de création d'entreprises. Une coopération renforcée entre les deux départements ministériels est en marche, avec pour ambition de réduire drastiquement les délais et les coûts associés à la création d'entreprises. Lors d'une réunion tenue, mardi dernier, en présence de cadres des deux ministères, Zitouni et Oualid ont souligné l'importance cruciale de cette initiative. La simplification des procédures administratives constitue un pilier essentiel de cette réforme, visant à stimuler l'activité entrepreneuriale et à libérer le potentiel économique de l'Algérie. Une feuille de route conjointe est en cours d'élaboration, avec pour objectif ultime la numérisation complète du processus de création d'entreprises. Cette annonce audacieuse témoigne de la détermination du gouvernement algérien à insuffler une nouvelle dynamique à son économie en favorisant l'innovation et l'entrepreneuriat. En simplifiant et en numérisant les démarches de création d'entreprises, l'Algérie ouvre la voie à une ère de prospérité et de développement, où chaque citoyen pourra saisir les opportunités offertes par un climat des affaires résolument tourné vers l'avenir. Pour concrétiser cette vision ambitieuse, des mesures techniques et réglementaires seront mises en place, combinées à une coordination efficace entre les différents secteurs impliqués. L'échange fluide d'informations entre les différents derpartements gouvernementaux concernées jouera un rôle clé dans ce processus de simplification administrative. Une commission technique, rassemblant des cadres des ministères impliqués ainsi que du Centre national du registre du commerce et de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur, a été mise en place pour superviser la mise en oeuvre de ces mesures novatrices. Cette commission aura pour mission de concevoir et de mettre en pratique les outils nécessaires à la numérisation et à la simplification des procédures de création d'entreprises. En éliminant les barrières bureaucratiques et en facilitant l'accès à l'entrepreneuriat, l'Algérie ouvre la voie à une nouvelle ère de prospérité économique. Cette initiative audacieuse reflète la volonté du Président Tebboune de libérer le potentiel entrepreneurial de la nation et d'encourager l'innovation et la croissance à tous les niveaux de la société.La création d'entreprises devient ainsi non seulement plus accessible, mais aussi plus attractive, incitant de nouveaux talents à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et contribuer ainsi à la prospérité et au rayonnement de l'Algérie...