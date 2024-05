Visite de courtoisie, rencontres de consultation...les formations politiques se préparent en prévision du scrutin présidentiel. Dans ce contexte, le secrétaire général du FLN, Abdelkrim Benmbarek, a souligné lors de sa rencontre tenue ce lundi avec les responsables de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec) menée par son président Khlifa Smati, la nécessité d'une mobilisation et préparation sans faille afin de faire du scrutin présidentiel du 7 septembre prochain «une véritable fête électorale», a indiqué le communiqué du parti. Il a appelé «à mettre en synergie les efforts de tous et travailler en groupe pour réaliser les objectifs escomptés». Tout en saluant les efforts consentis par le secrétaire général pour rétablir le prestige du vieux parti, les membres de la direction de l'Onec ont prêté allégeance à la nouvelle direction du parti, en réaffirmant «leur soutien indéfectible à toutes les décisions prises par le secrétaire général depuis son intronisation, notamment concernant l'élargissement de la base militante du parti à travers sa politique de la main tendue et de réunification des rangs». De même le patron du FLN a reçu, durant le même jour, les responsables de l'association (Hisn Al-Matin ou «forteresse solide») constituée par des candidats Al Ahrar aux dernières législatives. L'homme fort du FLN a indiqué en cette occasion que «les portes de son parti sont ouvertes à tous», soulignant que «sa formation politique était ouverte à toutes les initiatives qui servent l'intérêt suprême de la nation».

Il a évoqué, en cette même circonstance, «les défis auxquels est confronté le pays dans un contexte international agité, qui appelle à la consolidation de la cohésion nationale et au renforcement du front intérieur et à agir efficacement sur le terrain...». Le secrétaire général de l'ex-parti unique a mis en avant «les résultats positifs obtenus au cours de ces quatre dernières années, dans divers domaines», indiquant que tous les chiffres et rapports établis par les institutions financières internationales corroborent l'amélioration de la croissance de l'économie nationale grâce à «la vision prospective et la bonne gouvernance du président de la République qui a mené le pays à bon port...». Il n'a pas manqué d'évoquer «les différentes réalisations accomplies en un temps record, malgré les conditions sanitaires difficiles traversées par l'Algérie il y a trois ans, à l'instar d'autres pays...».

Benmbarek vante aussi «les vertus» de la stabilité et la sécurité et de l'autonomie de la décision économique obtenues, soutient-il, grâce, «aux décisions historiques prises par le président Tebboune».

Par ailleurs, une délégation du RND, à sa tête son secrétaire général Mustapha Yahi s'est rendue avant-hier au siège du mouvement El-Bina de Abdelkader Bengrina, a indiqué le RND dans un communiqué. Cette visite entre dans le cadre «du renforcement de la communication et de la coordination entre les deux formations et intervient suite à la visite de courtoisie rendue précédemment par la délégation du mouvement El-Bina au siège du RND», d'après la même source.

La rencontre entre les chefs des deux partis a été l'occasion de discuter de diverses questions nationales, notamment «la contribution à la réussite de la prochaine élection présidentielle anticipée du 7 septembre».

Pour rappel, Mustapha Yahi ne cesse d'appeler à faire de l'élection présidentielle prochaine un «succès électoral». Ce dernier ne cache pas son ambition de voir l'alliance visant à trouver des solutions aux blocages survenus au niveau de certaines assemblées locales formées par quatre partis (FLN, RND, El-Moustakbal et El-Bina) se transformer en coalition politique en prévision de la présidentielle prochaine.