La compagnie CASH Assurances sera présente à la 13e édition du Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur, qui se tiendra au Centre des conventions Mohammed Ben Ahmed à Oran, du 2 au 4 octobre et regroupera plus de 700 participants. Cette 13e édition, qui coïncide avec le lancement par le Groupe Sonelgaz d’un premier appel d’offres national et international pour la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 2000 MWC et réparties sur 11 wilayas du Sud et des Hauts- Plateaux, revêt une importance particulière pour la mise en œuvre effective de la stratégie nationale visant la diversification du mix énergétique, notamment le programme national visant une capacité totale de 15000 MW, à l’horizon 2035. C’est l’occasion pour les équipes de CASH Assurances, en sa qualité de compagnie d’assurance leader dans la couverture des risques industriels et les risques de pointe, de rencontrer les opérateurs dans le domaine et d’échanger avec les porteurs de projets sur la meilleure manière de les accompagner durant toutes les phases de la mise en place d’un écosystème pour la maîtrise technologique de la chaîne de valeurs des énergies propres : l’installation, la production et l’exportation. Les équipes de CASH Assurances auront également l’opportunité d’exposer, aux nombreux visiteurs du salon, les nouveaux produits et services de la compagnie. À travers sa présence à ce grand rendez-vous, CASH Assurances confirme son rôle de leader dans l’accompagnement des grands projets d’investissement toujours au service de ses clients et partenaires.