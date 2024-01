La même démarche n’a pas aussi comme finalité la création d’une clientèle à des fins électoralistes.

La question du Rassemblement national et du front interne est reposée à nouveau comme une sorte d’urgence pour le pays afin de parer aux menaces et risques qui guettent l’Algérie et sa souveraineté.

Le discours exprimé par le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général d’armée Saïd Chanegriha, dans le cadre des visites d’inspection aux différentes Régions militaires atteste de cette nécessité d’asseoir les jalons d’un cadre patriotique mobilisant autour de la sauvegarde de la patrie et du renforcement de la cohésion nationale et la consolidation du front interne.

Dans ce sens, le chef d’état-major de l’ANP, le général d’armée Saïd Chanegriha, a rappelé cette urgence de mobilisation patriotique « Dans l’objectif de déjouer tous les desseins hostiles qui visent la sécurité et la stabilité de notre pays, les patriotes sincères sont appelés à consentir et à fédérer tous les efforts, tout en adhérant au projet de renaissance de l’Algérie nouvelle conduit, avec rigueur, persévérance et forte détermination par Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale », souligne-t-on.

Cette mobilisation populaire et celle de la classe politique et la dynamique de la société civile et des personnalités nationales, s’impose comme démarche politique de premier ordre, au vu de ce qui se trame comme dangers aux frontières du pays et au niveau régional. À ce propos, le président Tebboune avait appelé à mettre en place un front interne rassemblant l’ensemble des Algériens dans la perspective de défendre l’Algérie et de faire face aux menaces qui se dressent contre le pays.

Il y a eu une Conférence nationale qui s’est déroulée durant le mois d’août de l’année précédente qui a été initiée par la classe politique et la dynamique de la société civile et les personnalités nationales en réponse à l’appel du président Tebboune.

Dans ce sillage, le président Tebboune avait appelé à « se rassembler, à resserrer les rangs et à unifier le front interne, en vue de remporter la bataille du renouveau. Je suis convaincu que, tout comme hier, le peuple algérien a pu vaincre une des plus grandes puissances coloniales et restaurer la souveraineté nationale, il est en mesure, aujourd’hui, de faire face à tous les défis et de consacrer, dans les faits, l’Algérie nouvelle », et d’ajouter à l’adresse des partis politiques plus précisément « Tout ce qui est de nature à renforcer le front intérieur et qui relève de la ligne nationale est le bienvenu. Il faut en finir avec les vieilles méthodes dans l’activité partisane pour se focaliser sur l’action efficace reposant sur la mobilisation des militants dans la rue qui, depuis le Hirak authentique et béni, ne saurait être déviée de sa trajectoire », a-t-il lancé. L’appel du président Tebboune à l’adresse de la classe politique et de la société civile à se rassembler autour d’un cadre patriotique le plus large possible, n’est pas le produit d’une démarche politicienne visant la caporalisation des forces politiques et la réhabilitation de clientélisme à des fins électoralistes. C’est un appel qui se justifie d’une manière probante et plausible face aux menaces dont est la cible l’Algérie au niveau de ses frontières et au plan régional.

Le derniers discours du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire s’inscrit sur la même lancée du discours du président Tebboune.