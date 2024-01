Passant du statut de crédit à la consommation, à celui de crédit pour le financement de l'entrepreneuriat et de l'investissement, les produits de la finance islamique, se sont imposés, ces dernières années, dans le paysage bancaire. Adoptée et développée par la majorité des banques publiques et privées, la finance islamique a trouvé un écho plus que favorable, dûment exprimé par un volume de dépôts estimé à plus de 800 milliards de dinars au terme de l'exercice de 2023, sur le total des dépôts bancaires. Une part du marché financier qui fait de ces mécanismes alternatifs de financement, un outil incontournable de l'investissement, et de la création d'entreprise. Il faut dire que cette évolution inédite, n'aurait pu se faire sans les grandes actions de réformes, la promulgation de nouvelles dispositions juridiques d'investissement, les résultats de la réforme bancaire et la présence d'une clientèle et d'une demande grandissante pour ces produits.

Il y a lieu de souligner que cette nouvelle position de la finance islamique sur l'échiquier économique et financier, lui confère la possibilité de jouer un rôle plus qu'important dans les processus d'investissement et d'exploitation et dans la bancarisation des mannes financières qui échappent aux canaux bancaires.

Autrement dit, les investisseurs intéressés uniquement par les produits de la finance islamique, trouveront dans cette évolution, une réponse concrète à leurs attentes, et une opportunité de lancer leurs projets, ou de développer leurs activités avec des perspectives considérables de réussite. Les nouveaux produits tels que la «Mourabaha investissement», «Ijara, «Istsna'a» ou le produit «Salam», pour ne citer que ceux- là, qui s'adressent aux porteurs de projets et aux promoteurs, proposant des crédits de la phase d'investissement ou des crédits pour l'approvisionnement en matières premières, ouvrent de nouveaux horizons pour le développement de l'économie nationale. L'objectif étant d'intégrer la finance islamique dans les programmes de développement, en tant qu'axe financier à part entière, dans la mesure où il intervient dans l'amélioration du climat des affaires, et dans la diversification de l'économie. À ce titre, les produits de la finance islamique représentent un accélérateur pour capter les capitaux privés en vue de soutenir la relance économique.

Cela étant, le développement de ces produits, nécessite, en plus d'une présence et d'un déploiement couvrant l'ensemble de la couverture bancaire, la valorisation des résultats obtenus à travers la digitalisation des produits et des prestations, et une formation continue des compétences dans le domaine. Auxquels s'ajoute la mise en place d'un système juridique et fiscal adapté au développement pérenne de la finance islamique et de son évolution dans le marché bancaire, en tant que vecteur porteur d'une demande potentielle.

En somme, l'évolution de la finance islamique sur la scène économique et financière, renseigne sur l'importance des enjeux, et des opportunités à saisir pour conférer à l'économie nationale, les moyens de remiser la croissance ciblée.

À ce titre, les fonds levés par la finance islamique confirment la nécessité d'élargir le champ d'action des produits de la finance islamique, dans le but de lui donner un ancrage plus important et plus visible dans le réseau bancaire et dans les processus de l'entrepreneuriat.