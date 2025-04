L’État social dans toute sa splendeur. L’amélioration des voyants économiques du pays est accompagné de l’amélioration des conditions sociales des citoyens. Depuis son arrivée à la tête du pays, le président Abdelmadjid Tebboune a multiplié les décisions fortes en faveur du pouvoir d’achat et des droits sociaux, avec une attention particulière accordée aux secteurs clés tels que l’éducation et la santé.

L’année 2025 a débuté sur les chapeaux de roue : statuts particuliers pour les personnels de l’Éducation nationale et de la Santé, hausse historique du congé de maternité, départ anticipé à la retraite pour les enseignants… Des mesures qui traduisent une volonté politique affirmée d’améliorer le quotidien des Algériens. L’une des revendications les plus anciennes des femmes algériennes est désormais satisfaite, en l’occurrence l’augmentation de la durée du congé de maternité.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a présenté, hier, devant l’Assemblée populaire nationale le projet de loi élargissant le congé de maternité à cinq mois (150 jours), contre 98 jours auparavant. « Ce congé sera entièrement rémunéré à 100 % du salaire », a-t-il précisé. Et ce n’est pas tout. Les mères de nouveau-nés souffrant d’un handicap, d’une malformation ou d’une pathologie grave, bénéficieront de prolongations exceptionnelles . « D’abord 50 jours supplémentaires, puis 165 jours additionnels, sur présentation d’un certificat médical », a précisé le ministre devant les députés. . Au total, près de 11 mois de congé pourraient être accordés dans les cas les plus lourds.

Le projet va au-delà des standards recommandés par l’Organisation internationale du travail, l’O.I.T. Tebboune va plus loin encore.

Le temps passé en congé de maternité sera également intégré au calcul de la retraite, évitant ainsi des pénalités de carrière. Ce qui prouve ni plus ni moins l’intérêt porté par le président Tebboune au bien-être des citoyens. Une ligne rouge, comme il l’a toujours dit. Aujourd’hui, en accèdant à cette revendication qui date de plus de deux décennies, il offre aux mères salariées une véritable reconnaissance de leur double rôle, professionnel et maternel. Il leur permet aussi d’apporter à leur enfant l’attention et l’amour maternel nécessaires au bien-être des enfants, construisant ainsi une nouvelle génération, plus forte. Autre mesure phare :la réduction de trois ans de l’âge de départ à la retraite pour les enseignants des trois cycles de l’Éducation nationale – primaire, moyen et secondaire. Ce geste, salué par une grande partie de la société, a été entériné, dimanche dernier en Conseil des ministres. Plus d’un demi-million d’Algériens sont concernés par cette mesure. Selon le journal Ennahar, qui cite une source proche du dossier, cette mesure s’appliquera aux « instituteurs, professeurs, directeurs, inspecteurs et conseillers pédagogiques ». Ainsi, les enseignants pourront partir à la retraite à 57 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes, contre 60 et 55 ans précédemment. Un engagement pris personnellement par le président Tebboune en début d’année. Quelques semaines après, il l’a concrétisé en s’appuyant sur un Exécutif qui travaille d’arrache-pied pour donner naissance à toutes les décisions prises en Conseil des ministres. Larbaoui et son équipe scrutent , chaque mercredi, les dossiers importants décidés par le Président afin de leur donner vie sur le terrain. C’est le cas avec ces deux projets phares qui touchent directement à l’avenir du pays.

À travers ces décisions, Abdelmadjid Tebboune entend tenir les promesses faites aux Algériens, notamment celles faites aux femmes actives et aux enseignants, piliers de la nation. C’est cela l’Algérie victorieuse, un pays où le bien être de tout ses enfants est la priorité des priorités…