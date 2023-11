Le débat sur la nécessité de revoir le processus d'enseignement est relancé. Les syndicats du secteur ne sont pas les seuls à le dire. Le porte-parole du Conseil National de l'enseignement supérieur (Cnes). Son porte-parole Abdelhafidh Milat, vient de plaider pour une révolution dans le système des devoirs dans l'Éducation nationale.

«La réforme de l'université algérienne est très importante... Mais peut-on aller dans ce sens si le secteur de l'Éducation nationale est malade?», s'est-il interrogé dans un billet posté sur sa page facebook. Milat a mis l'accent sur la nécessité d'adopter un ensemble de mesures pour réformer l'université algérienne, depuis l'école jusqu'au lycée, afin d'aboutir à une université de qualité dotée d'étudiants compétents sur le plan pédagogique et scientifique. Pour le porte-parole du Cnes, il est devenu nécessaire de revoir le système éducatif, premièrement à travers un allégement des programmes scolaires qui sont trop chargés, en se débarrassant de beaucoup des supports pédagogiques supplémentaires qui épuisent l'étudiant et distraient son esprit, dès lors qu'il se concentre sur les supports pédagogiques essentiels qui construisent son matériel éducatif. La deuxième proposition de Milat consiste à réduire la taille pédagogique de l'élève, en adoptant un système d'éducation continu qui s'étend jusqu'à 14 heures maximum pour tous les élèves, leur permettant de profiter du repos.». La nécessité d'une refonte du système d'évaluation est la troisième proposition. Le Cnes a dans ce sillage recommandé de limiter le nombre d'examens par an. Et ce, en privilégiant la qualité sur la quantité et en favorisant le développement de la pensée critique au détriment de la mémorisation aveugle. Comme quatrième proposition, Milat a suggéré «une interdiction complète des devoirs, qui épuisent l'élève plus qu'ils ne l'aident à développer son niveau». Il a également préconisée une interdiction des cours particuliers, et leur remplacement par des sessions de soutien et de rattrapage scolaire les lundis et les jeudis dans l'après-midi pour les élèves nécessitant une aide supplémentaire. Cela avant de préconiser une réduction à vingt du nombre d'élèves par classe. Eu égard à l'incapacité des établissements scolaires à atteindre ce taux, Milat a proposé de recourir aux établissements du secteur de l'enseignement professionnel comme première étape. Pour ce qui est des stagiaires de la formation professionnelle, ceux-ci pourront entamer les cours à partir de 14h. De l'avis de Boualem Amoura, le SG du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation, Satef, il faudrait opter pour une «refonte plus profonde». Il a estimé que «la réforme du système éducatif doit se faire par des spécialistes». «Nous revendiquons depuis le siècle dernier la restitution des ITE où la durée de formation dédiée aux enseignants se faisait sur une période de 5 ans», a-t-il martelé. «Les ENS dont les formations durent 3 ans, ont montré leurs limites. On ne produit plus des enseignants pédagogues capables de former une génération qui pourrait relever les défis actuels du pays», s'est-il désolé. «14 matières pour des enfants en bas âge. N'est-ce pas trop? Le comble c'est que l'examen d'évaluation des acquis dure une heure et demie. Il faut faire la différence entre une évaluation des acquis et un examen», a-t-il ajouté. C'est en ces termes que le SG du Satef a plaidé pour la suppression pure et simple de cet examen dont la période du déroulement fixée par le ministère de l'éducation, a été rétréci à 10 jours au lieu de 27. La baisse du niveau des élèves en général, et en mathématiques en particulier est l'une des questions qui revient chez presque toutes les parties concernées. Le président de l'Association nationale des parents d'élèves, Ahmed Khaled, estime que «le diagnostic des examens d'évaluation du cycle primaire de l'année dernière a montré que nos enfants sont faibles en mathématiques». L'amélioration du rendement scolaire en maths est plus qu'une nécessité. D'un côté, le système éducatif s'oriente vers les spécialités scientifiques, notamment les mathématiques. C'est le cheval de bataille du ministre de l'Éducation. De l'autre côté, il y a le secteur universitaire qui a fait sa mue, à travers la création de nouvelles spécialités où les maths sont la clé.