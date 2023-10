Inscrit à la réunion du Conseil des ministres, le projet de loi de finances 2024 sera examiné lors d'un Conseil spécial. C'est l'une des décisions du président de la République qui a précisé la nécessité de voir figurer sur le projet «toutes les décisions qui ont été prises lors des réunions du Conseil des ministres, que ce soit dans le domaine social ou économique», rapporte le communiqué de la présidence de la République, notant au passage l'insistance du président de la République à veiller à «la préservation de la souveraineté du pays en ne recourant pas à l'endettement» extérieur.

Abdelmadjid Tebboune a, à ce propos, insisté sur la priorité que le gouvernement doit accorder aux «projets à dimension stratégique pour stimuler l'économie du pays, en tenant compte des fluctuations auxquelles le monde est confronté». Chose incontournable dans le projet, la préservation du pouvoir d'achat des citoyens est un impératif «face à la hausse des prix constatée sur les marchés internationaux, conséquence de l'instabilité croissante dans le monde», précise-t-on de même source.

Le dossier du projet de loi de finances 2024 mis de côté pour un examen approfondi, le Conseil des ministres a abordé la question de la création de nouvelles wilayas déléguées dans le Sud et les Hauts-Plateaux. Sur le sujet, le président Tebboune a instruit le gouvernement à l'effet de mettre en oeuvre les actions nécessaires afin de concrétiser le projet. Selon le chef de l'État, la création de ces nouvelles instances administratives répond à la volonté de généraliser le développement local et créer des espaces économiques et rapprocher les citoyens de l'administration. Un autre dossier, celui de la recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène vert, a été au centre de l'intérêt du président de la République qui n'a pas manqué d'encourager l'université à développer les spécialisations dans cette nouvelle énergie précisément. Pour le chef de l'État, l'enjeu est de taille. Il est en effet question de «préparer une stratégie globale qui suive le rythme des développements scientifiques et techniques qui ont lieu dans le monde, en intensifiant la coopération avec des pays possédant une expérience de pointe dans ce domaine vital», rapporte la même source. Cela conduit obligatoirement à «renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de l'énergie solaire».

Sur les nouvelles technologies, Abdelmadjid Tebboune a souligné l'urgence d'«une plus grande qualité en matière de streaming et de connectivité à Internet, pour élever le niveau de services dans des secteurs vitaux, tels que l'enseignement supérieur, l'éducation, la finance, la banque et d'autres domaines économiques». Il a mis en évidence l'importance d'assurer une protection maximale du réseau de connexion Internet.

Le Barrage vert a figuré en bonne place dans le menu de la réunion à travers les instructions du Président qui a souligné «l'importance de réhabiliter et de développer cette ressource en impliquant les institutions émergentes et en ouvrant la voie à l'emploi des jeunes des wilayas limitrophes du Barrage vert dans les opérations de boisement». Il a également relevé «la nécessité d'impliquer l'expertise scientifique et les compétences de la recherche scientifique dans la réhabilitation et le développement» de cet ouvrage naturel.

L'agriculture, à travers les fermes pilotes et les travaux publics par le biais de la nécessité de l'achèvement des travaux de deux ports et de l'autoroute Est-Ouest, ont également été abordés par le Conseil des ministres.