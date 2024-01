Le premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche, a été pédagogique en s'adressant aux élus de son parti. Sans doute conscient de la spécificité de la phase que traverse la scène politique nationale, il a préféré s'adresser aux députés et aux élus locaux du FFS sur un ton quelque peu professoral, histoire sans doute de fixer les nouvelles priorités du Front. Etant lui-même élu local, il doit certainement avoir une idée précise sur les enjeux de développement et la mission qui devrait être confiée aux formations politiques exerçant un pouvoir local ou participant au débat, au sein des institutions nationale. Pour le premier secrétaire, l'objectif de la rencontre consiste «à arrêter une démarche commune et s'entendre sur la feuille de route et les modalités de la présentation des bilans de gestion des APC et des APW que gère le FFS». Une sorte de contrôle a priori, à l'effet de corriger les insuffisance en interne. Cette rencontre, dira Aouchiche, «sera également l'occasion d'aborder d'autres questions liées à la coordination des actions des élus du parti».

Le premier secrétaire a fait allusion à la question qui a trait à la préparation des bilans au niveau des assemblées locales.

À ce propos, Youcef Aouchiche a rappelé que «le FFS a une tradition en la matière. Il a, tout le temps, fait preuve de discipline, en déposant ses bilans au niveau des assemblées locales. C'est une manière pour le FFS d'ancrer et de consacrer la culture de la transparence et de la responsabilité politique conformément à son éthique et sa déontologie», a précisé le premier secrétaire du FFS.

Youcef Aouchiche a rappelé aux élus que la participation du Front des forces socialistes aux dernières élections s'inscrivait dans une logique obéissant à un contexte politique particulier que connaissait le pays face aux forces qui avaient des agendas qui visaient la stabilité et la souveraineté du pays. Dans ce registre, le premier secrétaire du FFS a déclaré: «Nous avons participé aux dernières élections pour faire barrage aux forces qui voulaient maintenir le statu quo et aussi contre ceux qui voulaient mettre en place des agendas des forces occultes et de ceux dont le populisme est leur programme politique par excellence», la expliqué Youcef Aouchiche.

La rencontre entre la direction du FFS et ces élus locaux était l'occasion d'aborder la question épineuse des Codes communal et de wilaya. Ce volet a été soulevé par le premier secrétaire du FFS lequel a souligné qu'«il est impossible de parler de développement local durable en l'absence de démocratie au niveau des assemblées locales où les élus sont dépourvus des prérogatives à même de leur permettre de gérer les affaires de la commune», et d'ajouter: «Il est temps de réviser les Codes communal et de wilaya, afin de réhabiliter les assemblées locales et redonner à l'élu la place qui lui revient de droit», a rappelé le premier secrétaire du FFS. Dans le même sillage, la rencontre a eu à débattre de la question de la décriminalisation de l'acte de gestion qui doit, selon le premier secrétaire, Youcef Aouchiche, concerner l'élu au niveau local et non pas uniquement les cadres de l'État et les gestionnaires des entreprises publiques.

Cette décriminalisation, pour les élus locaux, selon Youcef Aouchiche, est une garantie et une couverture juridique qui protègeront les représentants du peuple au niveau des assemblées locales.

À ce propos, le premier secrétaire du FFS et dans le même registre, n'a pas raté l'occasion de rappeler la série des harcèlements et des pressions juridiques que subissent les élus locaux du FFS. Il a appelé à ce que lesdits harcèlements cessent, dans l'objectif de créer des conditions idoines à même de permettre aux élus locaux de travailler dans la sérénité pour l'intérêt des citoyens et des collectivités locales.