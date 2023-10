Plus d'une vingtaine d'entreprises nationales nouvelles et innovantes, prennent part à ce Salon de premier plan qui se déroule depuis hier et qui prendra fin le 18 octobre. Un des plus grands événements mondiaux consacrés aux technologies et aux start-up, qui se tient à Dubai (Émirats arabes unis). Elles seront accompagnées par l'accélérateur public Algeria Venture. Cette délégation compte vingt-cinq start-up représentées par une soixantaine de jeunes entrepreneurs, qui prendront part, pour la première fois, au salon «Expand North Star», un évènement associé et organisé en parallèle au Gitex Global, sous le thème de l'intelligence artificielle, dans un pavillon algérien de 300 m2, au niveau du port de Dubai. De quoi sera-t-il question? La participation à cette manifestation, organisée sous la tutelle du ministère de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, à travers son accélérateur Algeria Venture, «permettra de relever le challenge pour mettre en avant l'innovation algérienne et le potentiel technologique des start-up algériennes», a indiqué, le DG d'Algeria Venture Sidi Ali Zerrouki. Cette présence s'inscrit dans le cadre des orientations données par le président de la République pour le développement de ce secteur et l'encouragement des jeunes entrepreneurs, et surtout de leur donner de la visibilité à l'international, a-t-il précisé. Abdelmadjid Tebboune avait affirmé, le

5 août 2023, que l'Algérie avait franchi de grands pas dans le domaine des start-up, lors d'une rencontre avec des représentants des médias nationaux soulignant que l'objectif des pouvoirs publics consistait en la mise en place d'un climat favorisant l'émergence d'une génération d'entrepreneurs universitaires, capables de contribuer à la croissance économique de l'Algérie. L'Algérie, qui est partie «de rien» dans le domaine des start-up, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, est aujourd'hui classée sixième ou septième en Afrique, avec environ 5000 à 6000 start-up, avait fait remarquer le chef de l'État.

Les jeunes entrepreneurs «sont l'avenir du pays», a-t-il ajouté. L'espoir mis en eux est un pari qu'ils sont en mesure de relever. «C'est une participation honorable pour nos start-up. Nos entreprises n'ont rien à envier aux entreprises internationales. Elles peuvent relever le défi et elles l'ont déjà fait, notamment en remportant des marchés à l'international», a souligné le patron de l'accélérateur public Algeria Venture. «La délégation algérienne sera aussi la plus importante de tout le continent africain» a assuré Sidi Ali Zerrouki.

L'objectif de la participation algérienne est de mettre en avant l'innovation algérienne et la promotion des start-up, a-t-il précisé soulignant que l'Algérie aspire à prendre une place prépondérante sur la scène mondiale de l'innovation. Le salon North Star by Gitex (Gulf Information Technology Exhibition), qui est l'un des plus grands événements mondiaux en la matière est donc tout indiqué pour aspirer à ce «statut». «Nous comptons exploiter cet événement comme une plate-forme pour présenter les avancées technologiques réalisées par les start-up algériennes», a confirmé le DG d'Algeria Venture. À ce propos on peu citer la start-up «Farm AI» qui a décroché la deuxième place à l'échelle mondiale sur un total de 12.000 participants lors d'un concours organisé en Chine. «Mes félicitations aux jeunes de la start-up ‘Farm AI' qui se sont adjugés la deuxième place mondiale sur un total de 12.000 participants lors d'un concours en Chine», avait écrit le président de la République, le 9 janvier 2023 sur son compte twitter (rebaptisé X depuis le 24 juillet 2023). Il faut savoir que pas moins de 6.000 exposants représentant plus de 170 pays, prendront part à cette nouvelle édition du Salon North Star by Gitex.