Tebboune récolte les premiers fruits de sa stratégie! En ce début de semaine, l'Algérie célèbre les premiers résultats tangibles de la vision économique du président de la République, Deux annonces majeures témoignent de la concrétisation de la politique de promotion du «made in bladi» et de l'autonomie économique du pays. Tout d'abord, un pas de géant a été franchi dans le secteur de l'agriculture avec la fabrication locale d'un pivot d'irrigation, une première en Algérie.

Ce projet, porté par le groupe public de l'industrie mécanique (AGM), marque une avancée significative vers la réduction de la dépendance aux importations dans le domaine agricole. En produisant localement ces pivots, essentiels pour l'irrigation des cultures stratégiques, l'Algérie renforce ses capacités à soutenir son développement agricole, notamment dans les régions du Sud.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire du pays. Parallèlement, le secteur des télécommunications affiche également des progrès notables avec la livraison d'un premier pylône de transmission à Optimum Telecom Algérie «Djezzy».

Cette réalisation, fruit d'une collaboration entre l'entreprise nationale de tubes et transformation de produits plats (Anabib) et Djezzy, témoigne de la volonté des acteurs locaux de favoriser l'intégration nationale et de réduire la dépendance aux importations dans un domaine aussi crucial que les infrastructures télécoms.

En développant une stratégie de collaboration ambitieuse, ces deux entreprises ouvrent la voie à un nouveau paradigme dans le secteur des télécommunications en Algérie. Non seulement cette initiative stimulera l'innovation et le développement économique durable, mais elle démontre également la capacité de l'industrie nationale à répondre aux besoins du marché et à s'affirmer sur la scène internationale. Ces avancées concrètes marquent le début d'une nouvelle ère pour l'économie algérienne, où la promotion du «made in bladi» et l'autonomie économique deviennent des réalités palpables. Elles ouvrent de nouvelles perspectives tant sur le plan national que continental.

En effet, ces initiatives visant à produire localement des biens essentiels comme les pivots d'irrigation et les pylônes de télécommunication permettent à l'Algérie de préserver ses précieuses devises tout en créant de la richesse et de l'emploi sur son territoire. Sous la conduite du président Tebboune, le pays se déploie également sur le continent africain, ouvrant ainsi la voie à des opportunités d'exportation à moyen terme une fois les besoins nationaux satisfaits. Ces succès ne sont que le début d'une transformation industrielle plus large en Algérie.

De nombreux secteurs, tels que le pharmaceutique, les cosmétiques, le textile, ou encore l'automobile, bénéficient d'un renforcement significatif.

Des marques internationales telles que Décathlon ont déjà choisi de produire localement en Algérie, exportant même leurs produits vers d'autres marchés, y compris en Europe. De nouveaux horizons s'ouvrent également dans des domaines tels que l'industrie des ascenseurs, avec des partenariats prometteurs avec des acteurs chinois et italiens, ainsi que dans l'électroménager et l'électronique, où les taux d'intégration sont en augmentation. On parle aussi de la relance de l'industrie automobile.

Les FIAT sont déjà assemblés dans le pays, en attendant d'autres marques qui arriveront dans les prochains mois. L'Algérie se positionne également comme un acteur majeur dans la production alimentaire régionale. En plus de la trituration des graines oléagineuses, le pays se prépare à produire de la poudre de lait localement, une première dans la région.

Des projets d'envergure, comme la ferme laitière géante jumelée à une usine de transformation dans la wilaya de Bechar, illustrent l'ambition du pays de devenir un leader dans ce secteur.

Cette dynamique industrielle attire déjà l'attention des investisseurs internationaux. Des groupes majeurs envisagent de délocaliser leur production en Algérie, attirés par les avantages concurrentiels du pays en termes de coût de l'énergie, main-d'oeuvre qualifiée, infrastructures disponibles, et sa position géographique stratégique.

L'entreprise allemande Vulkan, qui active dans le secteur de l'énergie, des mines et des pièces mécaniques pour la construction navale, a fait part de son intérêt de délocaliser ses usines en Algérie. Cette délocalisation devrait ouvrir la voie à d'autres entreprises qui viendront tenter le coup dans ce pays qui se pressente comme le nouvel eldorado des investisseurs...