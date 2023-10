Conséquence logique de trois jours de nuages et de froid, les premières pluies ont fait leur apparition hier et avant-hier, ranimant l’espoir des paysans échaudés par plusieurs mois de sécheresse. Nous en avons eu un avant-goût ce lundi matin. Cela avait duré à peine dix minutes. À peine de quoi tremper la surface de la terre. Et au lever du jour, il n’en est resté aucune trace. Chose bizarre : au lieu de rafraîchir l’air, ce très court épisode pluvieux l’avait rendu brûlant. Le soir, le vent qui s’est mis à souffler, venant du sud, était chaud. Ceux qui ont quelques connaissances empiriques du temps, savent ce que cela voulait dire. Ce vent chaud allait amener automatiquement la pluie. Il l’avait amené le mardi matin, vers quatre heures. « J’étais debout, quand cela a commencé. Je me réveille toujours vers cette heure, pour mon travail et la prière, lorsque que j’ai entendu le tambourinement des gouttes de pluie sur le toit des voitures. J’ai alors ouvert la fenêtre et, ô joie, j’ai vu qu’il pleuvait », racontait un témoin.

Contrairement à la journée du lundi, celle de mardi a connu une baisse brutale de la température. On se sentait en plein hiver et le temps restait maussade. Certains ont sorti leurs parapluies comme pour montrer qu’on y était sans faire de chichi. Des flaques d’eau émaillaient les bas côtés des routes, où le ciel gris se mirait. Cela mettait une touche supplémentaire de poésie à cette journée plus hivernale qu’automnale, alors que, comme pour narguer le froid, les feuilles caduques des frênes, des mûriers et des figuiers, bien attachées aux branches, conservaient étrangement leur aspect vert. Les gens semblaient un peu plus pressés sous cette pluie providentielle.

Le président de l’association des céréaliers, Aïssa Kahlal, tôt arrivé ce matin, à Bouira, se dirigeait vers la Chambre d’agriculture, attenante à la direction du secteur agricole où il avait hâte de rencontrer d’autres céréaliculteurs pour pouvoir échanger avec eux sur cet heureux évènement. « Si je suis content ? Mais vous voyez, je le suis. Pas seulement parce qu’il pleut et qu’on va enfin se mettre au travail, mais également parce que le versement des indemnisations a commencé », nous déclarait-il. Nous aurions aimé recueillir un mot de Mme Adra Terra, la directrice, mais elle n’était pas à son bureau, sortie pour quelque réunion urgente, soit à la wilaya, soit à la Ccls ou ailleurs. Ces pluies doivent lui avoir rendu toutes ses forces et son courage pour affronter les nouveaux défis qui l’attendent. En tout état de cause, les dernières pluies enregistrées dans la région, aussi faibles soient-elles, ont suscité de l’espoir chez les agriculteurs. Ces derniers aspirent à d’autres vagues de précipitations, de façon à rattraper la longue période de disette qui a duré plusieurs mois.