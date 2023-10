Le Parti des travailleurs (PT) a rendu publique, hier, la teneur des échanges qu'il a eus avec la délégation du FFS qu'il a rencontrée, la semaine passée. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative politique du Front des forces socialistes (FFS) en vue de parvenir à une plate-forme consensuelle qui sera remise au président de la République. C'est dans cette perspective que le FFS a présenté à la direction du PT les grands axes de son initiative. La secrétaire générale du PT a souligné à la délégation du FFS que son initiative constitue un cadre pour un débat sérieux sur toutes les questions politiques, économiques et sociales qui se posent à l'échelle nationale. Il s'agit, a ajouté le PT, de la nécessité de parvenir aux solutions adéquates de nature à immuniser le pays dans un contexte par des périls qui pèsent sur les nations.

«Les deux parties ont abordé la situation régionale, dans le continent et à travers le monde dans ce qu'elle implique comme défis, notamment la préservation de la nation et l'État qui la représente», a indiqué la formation politique de Louisa Hanoune. Cette dernière a fait part de son «attachement» à la quête de «solutions exclusivement algériennes» en s'adressant aux autorités du pays qui ont le pouvoir de décision et la responsabilité sur la sécurité et la stabilité du pays. Le PT a considéré que «le renforcement du front interne n'est pas un slogan creux à proclamer». Ce n'est pas aussi, aux yeux du PT, un alibi pour éluder les questions politiques, économiques et sociales sous prétexte de menaces externes qui demeurent des réalités que personne ne peut nier. Le PT a indiqué avoir abordé avec la direction du FFS un point d'une importance capitale en lien avec le front interne. Il s'agit de la «chute libre et brutale du pouvoir d'achat de larges pans du peuple générant une dégradation des conditions de vie suite à la folle hausse des prix», a relevé le parti de gauche. Pour le PT, le renforcement du front interne ne peut s'accommoder de la fragilisation des populations économiquement et socialement. Louisa Hanoune a insisté, par ailleurs, sur la défense du multipartisme et le renforcement de son ancrage à travers «la réhabilitation du politique». Elle a mis en avant la nécessité d'un retour des conditions de la pratique politique autonome. «Ce qui exige l'ouverture des champs politique et médiatique, nécessaires pour le libre débat et l'action politique...», a affirmé la cheffe du PT, laquelle a expliqué que les partis politiques présentent l'espace qui encadre la société et protège le pays des dérives comme celles vécues dans des pays de l'entourage immédiat de l'Algérie.

«Dans ce sens et afin de renforcer le front interne, le PT a abordé la nécessité d'annuler toutes les lois restrictives des libertés à commencer par l'article 87 bis du Code pénal qui criminalise l'opinion, l'action politique...», a indiqué le parti de Louisa Hanoune.

Considérant que les libertés démocratiques ont été souvent d'un grand apport quand il s'agit de mobiliser les populations pour défendre la souveraineté des États, le PT a plaidé la libération de «tous les détenus d'opinion».

Louisa Hannoune a expliqué à la délégation du FFS que son parti examinera lors de la prochaine session de son bureau politique la démarche du vieux parti de l'opposition. Elle a indiqué avoir relevé des points de convergence dans les positions et diagnostics des deux partis. «Ce qui est de nature à permettre d'avancer dans cette démarche dans le respect des programmes de chacun des deux partis qui sont attachés à la défense inconditionnelle de la souveraineté et l'unité du pays, le rejet de toute ingérence étrangère et le parachèvement des objectifs de la révolution», est-il indiqué dans le communiqué du PT.

Les deux partis ont convenu de poursuivre les échanges à travers des rencontres de consultation dont l'objectif est de veiller à la préservation des acquis de l'indépendance comme socle de défense de la souveraineté de l'État, la sécurité du pays et la cohésion nationale. Il faut rappeler que le FFS a entamé une série de consultations avec l'ensemble de la classe politique dans l'offre intitulée: «Un pacte historique pour le parachèvement du projet national.» Il avait entamé ses consultations en rencontrant le MSP et Jil Jadid. Avant-hier, le premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche a indiqué, lors du meeting de la célébration des 60 ans du FFS, que l'offre de son parti suscite les faveurs de l'ensemble des entités politiques.