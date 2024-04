Le général d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présidé, hier, au niveau du Centre militaire de l'Ingénierie et du Développement des infrastructures (Cmidi) à Hussein Dey, les travaux de la réunion annuelle avec les cadres de la direction centrale des infrastructures militaires. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du MDN, du commandant de la 1ère Région militaire, du directeur central des infrastructures militaires, des chefs de départements et des directeurs centraux du MDN et de l'état-major de l'ANP. Saïd Chanegriha a suivi une présentation donnée par le DG du Cmidi. Celle-ci a porté sur le bilan des activités inscrites au plan de charges 2023-2024, et un état des lieux des projets d'infrastructures en cours de réalisation au niveau des unités de l'ANP. Le général d'armée a, d'abord, suivi une présentation sur le projet de réalisation du Complexe technique du Cmidi et a inspecté les différentes structures de cet important acquis. Saïd Chanegriha a inspecté les ateliers de matériel et d'équipements dont regorge la direction centrale des infrastructures militaires, où il a suivi des présentations sur les projets les plus importants de la direction, à partir de l'étude jusqu'à la réalisation et la livraison. Ensuite, il a prononcé une allocution d'orientation, suivie par visioconférence par les cadres et les personnels de la direction centrale des infrastructures militaires à travers les six Régions militaires. Dans son allocution, il a souligné que le Haut commandement attache une grande importance au moral des personnels et oeuvre, dans ce sens, à réunir les conditions adéquates, au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du Sud.

«Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma haute appréciation en présidant, de nouveau, la réunion annuelle des cadres de la direction centrale des Infrastructures militaires, qui se tient à l'effet d'évaluer les résultats obtenus au titre de l'année 2023, définir les axes prioritaires pour les années à venir et cerner les difficultés rencontrées et leur apporter les solutions adéquates.

Le Haut commandement de l'ANP attache un grand intérêt au moral des personnels et oeuvre, en permanence, à leur réunir les conditions favorables, au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du Sud, qui se caractérisent par un climat aride et des spécificités distinctes. À cet égard, il vous appartient en tant que commandement et cadres de la direction centrale des infrastructures militaires, de «consentir davantage d'efforts, en vue d'assurer la prise en charge des infrastructures militaires, que ce soit celles dédiées à la vie quotidienne des personnels militaires ou celles nécessaires à leur environnement professionnel, à l'instar des établissements d'instruction, de formation, d'hébergement et de loisirs, avec tout ce que cela exige comme commodités», a-t-il affirmé.