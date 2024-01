Le général d’armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, en visite d’inspection et de travail à la deuxième R.M, « s’est rendu mardi dernier à Ain-Sefra, où il a été accueilli par le Commandant de la 36e Brigade d’Infanterie Mécanisée », a indiqué un communiqué du Ministère de la défense nationale, transmis à notre rédaction. Aussitôt après les protocoles d’accueil, Général de l’Armée, accompagné du Commandant de la 2e Région Militaire, du Directeur du Service Social et du Directeur Central des Infrastructures Militaires, « a présidé la cérémonie d’inauguration du Cercle de Garnison de l’Armée Nationale Populaire de Ain-Safra », souligne le MDN. Lors de cette cérémonie, il a suivi des exposés détaillés sur cette importante infrastructure sociale, dont la réalisation s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des projets sociaux, tracés par le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire au profit des personnels militaires, toutes catégories et grades confondus, là où il se trouvent, selon le MDN. Ce fut également l’occasion pour l’hôte de la deuxième Région militaire d’effectuer une visite aux différentes infrastructures relevant du Cercle. Le Général prendra le temps de s’enquérir « de la qualité des commodités de cet établissement, qui constitue un acquis réel pour la région. In situ, des explications exhaustives lui ont été fournies sur les différentes prestations offertes par ce Cercle ». Le MDN a soutenu dans son communiqué que le Général de l’Armée n’a pas manqué « d’exhorter les responsables de cette importante infrastructure sociale sur la nécessité de veiller à sa préservation et de prodiguer des services de qualité à la hauteur des attentes des bénéficiaires».