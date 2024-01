Poursuivant sa visite d'inspection et de travail à la 2e Région militaire, le général de l'ANP, Saïda Chanegriha, a assisté mercredi dernier, au niveau de l'Établissement de fabrication des aéronefs à Oran à un exposé exhaustif, portant sur ses missions, ateliers et infrastructures, notamment les chaines de production et les ateliers de réparation, ainsi que sur les consignes de sécurité. Lors de sa présence au niveau de cet établissement, le chef d'état-major a inspecté les chaînes de production et reçu des explications détaillées, de la part des cadres et des techniciens, sur les différents prototypes fabriqués au niveau de l'établissement, à l'instar des aéronefs Safir-43 à quatre sièges, et Firnas-142 à deux sièges, et ce, avant d'inspecter les ateliers de réparation et d'autres installations. Il tiendra, notamment une rencontre avec les personnels civils et militaires et a prononcé un discours, à leur adresse, soulignant, «Je tiens, de prime abord, à exprimer ma satisfaction de cette rencontre, qui m'a offert l'opportunité de visiter et d'inspecter cet établissement industrielen 2e Région militaire, traduisant ainsi l'intérêt que je réserve au suivi permanent des performances des établissements économiques et de production relevant de l'Armée nationale populaire».

Dans son intervention, le général de l'ANP a tenu à rappeler à son assistance, «J'ai toujours veillé à visiter cette unité industrielle, leader en son domaine à l'échelle nationale et à m'enquérir personnellement de son fonctionnement, et à encourager et soutenir les efforts déployés par ses personnels dans l'accomplissement des missions sensibles qui leurs sont dévolues dans le domaine de la construction et la réparation aéronautiques». Ces efforts a-t-il assuré «permettront le renforcement de la disponibilité de nos Forces armées et le maintien de leurs capacités opérationnelles, face aux différents dangers et menaces, ainsi que la lutte efficace contre toute situation d'urgence quelles que soient sa nature et son origine». Evoquant les étapes considérables franchies dans l'ensemble des domaines d'activités programmées, Saïd Chanegriha a soutenu: «Je valorise les réalisations et les étapes considérables franchies jusque-là, dans l'ensemble des domaines d'activités programmées, et j'attends des responsables et des personnels de l'Établissement de consentir davantage d'efforts», en vue d'obtenir, aspire-t-il «plus de réalisations qualitatives, et de veiller à l'entretien, selon les normes prescrites, de toutes les chaînes de production modernes et de haute technologie en dotation». Aux termes de son allocution le chef d'état-major fera une série de recommandations et doonera des orientations aux personnels de l'Etablissement.