C'est avec un accueil chaleureux que le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a été reçu, lundi soir, par audience par le ministre de la Défense des Forces armées saoudiennes, Son Altesse royale, le prince Khalid Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud. Représentant du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée est en visite officielle au Royaume d'Arabie saoudite, depuis samedi dernier pour assister à la seconde édition du Salon mondial de la Défense organisé à Riyadh.

Dans un communiqué du MDN, il est souligné que cette audience a réuni «de hauts responsables militaires des deux parties», laquelle, soutient la même source « a été consacrée à l'évaluation de l'état de la coopération bilatérale militaire entre l'Algérie et l'Arabie saoudite». Qualifiant les relations entre les deux pays de «fraternelles», on pouvait lire également que les rapports entre les deux États sont «de longue date et ont été tracées lors de nombreuses étapes déterminantes ayant marqué l'histoire commune des deux pays frères». Cette rencontre lors de laquelle, Saïd Chanegriha a été ardemment accueilli, a permis au représentant du président de la République de «prononcer une allocution», dans laquelle il ne manquera pas de «renouveler ses remerciements pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et à la délégation l'accompagnant». Il a notamment saisi cette opportunité pour «saluer les liens bilatéraux historiques solides entre les deux pays», rappelant « le soutien inconditionnel du Royaume d'Arabie saoudite à la glorieuse Révolution de Libération nationale». Le général d'armée a également souligné «la volonté de l'Armée nationale populaire à promouvoir la coopération militaire entre les deux pays à de plus hauts niveaux et à l'étendre à d'autres domaines d'intérêts communs». Une alliance entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, formule pour des observateurs une force de frappe qui peut peser dans le monde afin d'instaurer la paix et même de rendre possible un cessez-le-feu des frappes quotidiennes orchestrées par l'entité sioniste contre la population de Ghaza.

D'ailleurs, l'Arabie saoudite a appelé par son ministre des Affaires étrangères à un cessez-le-feu, tout en engageant une position en faveur du Yémen. Aussi bien la position de l'Arabie saoudite, que celle de l'Algérie ont été vivement saluées par les autorités yéménites, lors d'une conférence médiatique devant la presse internationale. Pour revenir à la visite du chef d'état-major, rappelant qu'au courant de la journée, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, s'est rendu à l'École de commandement et d'état-major des Forces armées saoudiennes. Accueilli par le général de division Mohammed bin Jadou'a Al-Ruwaili, commandant de l'École, le général de l'ANP a visité avec la délégation qui l'accompagne «les différents départements de cette structure de formation», avant de suivre «une présentation détaillée portant sur le système de formation des officiers stagiaires, sur les cours de qualification qu'elle dispense et sur le projet de développement visant à faire de cette école une université». À la tête de la délégation algérienne, le chef d'état-major, s'est ensuite déplacé au Salon mondial de la défense où il a eu à visiter certains stands d'exposition à l'image «des entreprises russes spécialisées dans l'industrie aérospatiale et les systèmes de défense antichars, avant de recevoir des explications approfondies sur les dernières technologies en matière de systèmes de missiles, de stations radar et de contrôle autonome». Sa visite sera clôturée par une virée vers le stand chinois, où «il s'est enquis des dernières innovations techniques ayant trait à la fabrication de drones et de navires de guerre». Mais avant ces deux stands, le chef d'état-major, s'était intéressé à celui du Royaume d'Arabie saoudite où d'amples explications relatives à la fabrication d'armements, de divers systèmes de communication, de satellites, de drones, ainsi qu'aux systèmes mécaniques et à la cybersécurité lui ont été fournies.