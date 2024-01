Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est rendu lundi à la Base navale centrale de Mers-El-Kébir à Oran, indique, aujourd'hui, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN)."Dans la dynamique de sa visite de travail et d’inspection en 2e Région militaire, Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, s’est rendu dans l’après-midi d’hier lundi 15 janvier 2024, à la Base navale centrale de Mers-El-Kébir, où il a été accueilli par le Général-Major Mahfoud Benmeddah, Commandant des Forces navales", souligne le communiqué.

Lors de cette visite, "Monsieur le Général d’Armée a suivi un exposé présenté par Monsieur le Général-Major, Commandant des Forces navales, avant de suivre un exposé exhaustif, présenté par le Directeur général de l’Etablissement de construction et de réparation navales, sur l’état d’avancement des travaux des projets en cours, pour procéder ensuite à l’inspection de la chaine de construction navale, ainsi que des unités et des bâtiments navals relevant des entreprises économiques nationales, en cours de réparation", ajoute la même source.

Le Général d’Armée a procédé, à l'occasion, à "l’inauguration et la baptisation du remorqueur fabriqué au niveau de l’Etablissement de construction et de réparation navales, avant d’assister à sa mise à flot et d’inspecter ce nouveau bâtiment, qui vient renforcer nos Forces navales, dans le cadre du programme de développement et de modernisation de notre flotte navale".Lors de son inspection des différents compartiments du navire, des explications exhaustives sur ses missions, ses composantes et ses caractéristiques ont été fournies à Monsieur le Général d’Armée, par le staff en charge de la réalisation.