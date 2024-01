Youcef Cherfa devant les sénateurs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a passé, jeudi dernier, son premier grand oral en tant que premier responsable de ce secteur. C'était l'occasion pour lui de mettre en avant les grandes avancées réalisées ces dernières années, notamment en matière de Céréaliculture. C'est ainsi que le ministre est revenu sur la stratégie du président de la République, Abdelmajid Tebboune, afin d'assurer l'auto -suffisance du pays en la matière. Des mesures ont été prises, un plan a été dessiné pour augmenter de façon significative les surfaces cultivées. Cherfa annonce dans ce sens des chiffres très prometteurs pour l'an dernier. «Plus de 2,6 millions d'hectares de terres agricoles dédiés à la céréaliculture ont été labourés durant la saison 2023/2024», a -t-il révélé lors d'une plénière au Conseil de la nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil.

Le ministre a affiché sa grande satisfaction par rapport à ce chiffre qui se rapproche de l'objectif de 3 millions d'hectares de terres dédiés à la céréaliculture tracés par le chef de l'État. «Nous sommes à 74% de l'objectif fixé par le président Tebboune. Sur les 2.6 millions d'hectares, 2,217 millions ont été cultivés», a-t-il ajouté avec la même fierté. Il assure que les agriculteurs ont adhéré à ce challenge en étant mobilisés pour réaliser ce grand défi. «La campagne labours-semailles se poursuivra jusqu'à l'atteinte du niveau escompté», a souligné le ministre. Faces aux membres du Conseil de la nation, il a tenu à mettre en avant les mesures importantes qui ont été prises pour lever toutes les entraves qui empêchent que le secteur agricole ne connaisse enfin son vrai décollage. Il est surtout question du problème de l'accès à l'énergie. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural indique qu'un total de 52.741 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique à l'échelle nationale. «31.725 l'ont été dans le cadre du programme national4e de raccordement des exploitations agricoles pour l'année 2020», a-t-il précisé. Selon le ministre, il est question d'un raccordement qui s'étend sur une distance de plus de 18.346 km. Des travaux d'Hercule pour lesquelles l'Etat a mis les moyens en dégagent une enveloppe budgétaire de plus de 71 Mds DA dédiée à cette opération. Ce n'est toutefois qu'un début. L'opération se poursuit encore.

«Le nombre d'exploitations dans lesquelles les travaux de raccordement sont en cours a atteint 10.069 exploitations agricoles s'étendant sur 8.017 km avec une enveloppe budgétaire de plus de 32 Mds de DA», a -t-il attesté en assurant que le raccordement au réseau électrique se poursuivait jusqu'au raccordement de l'ensemble de ces exploitations. Toutefois, Youcef Cherfa a reconnu que cette mission est plus compliquée quee ce qu'elle en à l'air. «La raison principale demeure dans la sécheresse qui touche le pays», explique le ministre. Malgré cela, il se dit optimiste quand à l'atteinte des objectifs dans les délais escomptés. Car, il indique que le président de la République a été visionnaire en anticipant les choses à travers des mesures prises pour limiter les dégâts du réchauffement climatique sur ce secteur stratégique pour le pays. Dans ce cadre, Cherfa a affirmé que la dernière saison 2022-2023 avait enregistré un déficit pluviométrique de près de 90%, qui a touché la majorité des wilayas du Nord du pays. «Cette situation était à l'origine des dégâts enregistrés dans la production agricole, avec le recensement de 95.347 agriculteurs touchés à travers 34 wilayas, et 84.771 expertises d'évaluation des dégâts», énumère le ministre. Face à ce désastre, Cherfa révèle que Tebboune n'a pas hésité à prendre très rapidement des mesures audacieuses, à l'instar de l'indemnisation des agriculteurs touchés. À cet égard, Cherfa a rappelé que les producteurs de céréales dans les wilayas du nord ont été indemnisés, à travers l'approvisionnement des intrants agricoles (engrais et semences), «à titre gracieux», par l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Oaic). D'autres aides ont été accordées, tels que des crédits sans intérêts. Avec un large sourire, Cherfa s'est montré donc des plus confiants. Les dernières précipitations ont ajouté une couche à sa confiance. Les céréales «made in bladi» sont sur la bonne voie...