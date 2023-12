Défi immédiat pour le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, ayant pris ses fonctions, il y a de cela même pas un mois. Il devrait faire face à la nouvelle menace de la fièvre aphteuse. Plus de temps à perdre après la confirmation de certains foyers de cette maladie très contagieuse dans certaines wilayas. Le premier responsable du secteur a décidé de prendre le taureau par les cornes en vue d'éviter le pire. Le ministère va importer un deuxième quota de vaccin. «Les doses actuelles devront suffire pour vacciner les bovins en priorité, et le deuxième quota arrivera au cours du mois de janvier», rassurent des sources proches du ministère. L'importation de ce deuxième quota de vaccin, intervient en continuité des deux mesures prises par la tutelle pour anticiper sur la propagation de cette maladie.

Selon nos sources toujours,

«la situation n'est pas alarmante». «Il y a eu jusqu'à ce jour, la fermeture des marchés à bestiaux au niveau de 21 wilayas, et cette décision a été prise à titre préventive», a-t-on précisé. Selon ces dires, les décisions de fermeture n'ont pas été prises du fait de l'existence automatique des foyers. «Suite à la confirmation de cas de fièvre aphteuse dans certaines wilayas du pays, plus de temps à perdre pour le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui lance, à titre préventif, une large campagne de vaccination au niveau national, et ce, afin d'anticiper sur la propagation de cette maladie», explique un communiqué rendu public par la tutelle. Le document affirme qu'après avoir observé des signes évocateurs de cette maladie, «les autorités locales, en coordination avec les services vétérinaires ont procédé à la fermeture de certains marchés à bestiaux dans quelques wilayas». Les walis sont nombreux à adhérer à cette démarche.

Les marchés de bestiaux de Mostaganem, Saïda, Tlemcen, Jijel, Béjaïa, Bouira, El Bayadh, Batna, Djelfa, Sétif, Naâma, pour ne citer que ceux-ci, ont été aussitôt fermés. C'est ce que nous avons pu lire dans des documents officiels rendus publics par les cellules de communication des wilayas précitées. En parallèle, il y a eu mobilisation des services vétérinaires, et accélération de la campagne de vaccination contre l'épidémie. «La vaccination se fait à titre gracieux, et les vétérinaires même ceux du privé sont réquisitionnés pour la réussite de cette opération», ajoutent nos sources. Comme en témoigne de nombreuses photos relayées sur les réseaux sociaux, ladite campagne bat son plein.

Des agriculteurs joints par L'Expression, affirment avoir bénéficié des vaccins offerts gratuitement et n'ont pas manqué l'occasion de louer les efforts engagés par les différents services mis à leur disposition. «On remercie les autorités, non seulement pour avoir mobilisé les vaccins nécessaires pour la sauvegarde de notre cheptel, mais aussi pour leur réactivité afin de nous permettre de reprendre l'activité dans les meilleurs délais possibles». La campagne de vaccination en question en effet va durer un mois. Pourvu que la situation reste stable, cela du fait que l'apparition de l'épidémie intervient à la veille du mois sacré, et la sauvegarde du cheptel se veut primordial. Sinon, cela risque de chambouler les calculs en termes des dispositions prises dans le cadre de l'importation des viandes rouges. Même s'il s'agit d'une épidémie non transmissible à l'homme, ses effets sur la disponibilité des viandes rouges inquiètent.